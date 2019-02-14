Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, evlilikte 41 yılı geride bırakan 430 çift ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, evlilikte 41 yılı geride bırakan 430 çift ile buluştu. Bir davet salonunda düzenlenen etkinlikte eşleri ile birlikte güzel bir Sevgililer Günü geçiren çiftlerin mutluluğunu paylaşan Başkan Ataç, “41 kere maşallah” diyerek 14 çifte de plaket takdim etti. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Bildiğiniz gibi 14 Şubat Sevgiler Günü ve biz de örnek çiftlerimizin mutluluğunu paylaşalım istedik. Evlilik konusu, çok temel ve özel bir mesele. Biz belediye başkanları yoğun olarak nikah kıydığımız evliliğin ne kadar değerli ve ne kadar güzel bir müessese olduğunu yakinen biliyoruz. Sizlerin de evlilikte ne kadar mesut, mutlu olduğunuzu açıkça görüyor ve son derece mutlu oluyorum. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu oldum. Nice nice yılları çocuklarınız, torunlarınız ve yakınlarınızla beraber geçirmeniz en büyük dileğimdir” ifadelerini kullandı.

Gece, şarkıcı Mesut Girgin’in seslendirdiği eserler ile devam ederken; programa katılan çiftler de etkinlikten ötürü Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.