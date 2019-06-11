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Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsı, sosyal medya hesabı ele verdi

Kocaeli’de internet üzerinden iş ilanı vererek tanıştığı kadınlarla sevgili olup 45 bin TL paralarını dolandıran şahıs, dolandırılan kadınların sosyal medya üzerinden tanışması sonrasında şikayetçi olmaları sonucunda yakalandı.

11 Haziran 2019 Salı 15:42
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsı, sosyal medya hesabı ele verdi

Kocaeli’de internet üzerinden iş ilanı vererek tanıştığı kadınlarla sevgili olup 45 bin TL paralarını dolandıran şahıs, dolandırılan kadınların sosyal medya üzerinden tanışması sonrasında şikayetçi olmaları sonucunda yakalandı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. (32) isimli bir şahıs, internet üzerinden verdiği iş ilanı için arayan kadınlarla arkadaş oldu. Farklı günlerde tanıştığı iki kadın ile bir süre sonra sevgili olan şahıs, ikisine de evlilik vaadinde bulundu. Ağına düşürdüğü kadınlara babasının hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyleyen şahıs, 2 kadından toplam 45 bin TL para aldı.



Sosyal medya hesabı dolandırıcıyı ele verdi


Şahsın sosyal medyadaki takipçi listesini açan kadınlardan birisi, listede gördüğü bir kadına mesaj göndererek kim olduğunu sordu. Kadının M.K.’nin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine 2 kadın da dolandırıldığını anlayarak şahıstan şikayetçi oldu. Gelen şikayetler sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Gözaltına alındı


Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında evlenme vaadiyle 2 kadını 5 bin TL dolandıran M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs, yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:42
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