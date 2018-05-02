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Evlilik programlarından tanınan isim vekillik için başvurdu!

Evlilik programlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Caner Toygar, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:14
Evlilik programlarından tanınan isim vekillik için başvurdu!

Evlilik programlarında tüm Türkiye'ye kendisini tanıtmayı başaran Caner Toygar, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu.

Aday adaylığı için başvuru yapan Toygar, başvuru sırasında çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN BEN DE VARIM"

İşte Caner Toygar'ın paylaşımına eklediği not:

Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu zor süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması, daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için bende varım... Saygılarımla...

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:14
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