0553 313 94 23

Evlilik Okulu’nun 40. dönem eğitimlerine 40 çift katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafındanAilemi Seviyorum Projesi kapsamında yaklaşık 7 yıl önce başlatılan Sağlıklı Evlilik Okulu’nda 40.

21 Haziran 2019 Cuma 13:16
Evlilik Okulu’nun 40. dönem eğitimlerine 40 çift katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafındanAilemi Seviyorum Projesi kapsamında yaklaşık 7 yıl önce başlatılan Sağlıklı Evlilik Okulu’nda 40. dönem eğitimleri başladı. Yoğun ilgi görmeye devam eden Evlilik Okulu’nun 40. dönem eğitimlerine 40 çift katıldı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu’nda 40. dönem eğitimleri başladı. Kent Konseyi’nde düzenlenen Evlilik Okulu’nun 40. dönem açılış dersine, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve 40 çift katıldı. Sağlıklı nesillerin sağlıklı ailelerde yetiştiğini belirten Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, evlilik kararının çok önemli bir konu olduğunu dile getirerek pek çok güzelliği içerisinde barındırdığına dikkat çekti. Değirmenci, “Hayatta verilen en önemli kararlardan bir tanesi evlilik kararıdır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak evliliği, aileyi önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik çerçevesinde birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşlarımıza katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.


“2012 yılından bu yana eğitimler devam ediyor”


Evlilik Okulu eğitimlerinin 2012 yılında başlatıldığını ifade eden Değirmenci, 7 yılı aşkın zamandır pek çok gencin mutlu aile kurmaları adına bu eğitimleri düzenlediklerini söyledi. Değirmenci, “Hayatı kolaylaştırma adına, çözüm üretme anlamında faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Evlilik Okulu 2012 yılında başlayan ve yoğun katılım ile devam eden bir proje. Bir işe başlamak önemlidir ama en önemlisi o işi sürdürebilir hale getirmek daha önemlidir. 7 yılı aşkın zamandır devam eden projemiz sizlerden talep geldiği sürece devam edecektir. Eğitim programımızın sizler için faydalı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.


Konuşmanın ardından 40. dönem Evlilik Okulu’nun ilk dersine geçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu! Tam 6 milyon Euro...
    1. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın..
    2. Koruma kurulu yükümlüler için toplandı
    3. Yeşilyurt’ta da sel böyle gelmiş
    4. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    5. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    6. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    7. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    8. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    9. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    10. Sel çocuğu böyle sürükledi
    11. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    12. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    13. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    14. Sakarya Ticaret Borsası
    15. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    16. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    17. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    18. "Filistin direnişine verdiği destek..
    19. Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
    20. Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
    21. Pensilvanya'da büyük patlama!
    22. Burhaniyeli tekvandoculardan büyük..
    23. Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den..
    24. Antalya'da minibüs ile midibüs..
    25. Kan bağışına dikkati çekmek için..
    26. Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
    27. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    28. "Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez"
    29. 33 mülteci yakalandı
    30. Ağız kokusu kanser belirtisi olabilir
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!