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Evlilik Okulu’ndaaile içi iletişim anlatıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Evlilik Okulu’ eğitimlerine katılan evli ve yeni evlenen 294 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
Evlilik Okulu’ndaaile içi iletişim anlatıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Evlilik Okulu’ eğitimlerine katılan evli ve yeni evlenen 294 çift, düzenlenen törenle sertifikalarını ve çamaşır makinelerini aldı.


Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Gaziantep İl Müdürü Mehmet Karayılan, Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Sertifika törenine katılan Eğitimci Yazar ve Aile Danışmanı Saliha Erdim evli ve evlenecek olan çiftlere aile içi iletişim üzerine konferans verdi.


10 yıldır yoğun ilgi gören proje


Yaklaşık 10 yıldan bu yana ‘Evlilik Okulu Projesi’nin devam ettiğini anımsatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “10 yıl önce başlattığımız proje kapsamında bugün itibariyle toplamda 28 bin 479 çiftimize eğitim verdik. Bu gerçekten çok büyük bir başarı ve bu başarı da devam ediyor. Buradaki hedefimiz; mutlu aile ve huzurlu toplum yapısını oluşturmak. Eşler arasında birbirlerine nasıl davranılacak, iletişim konusunda neler yapılacak, evliliğin sağlık, dini boyutu, emniyet ve hukuki yönüyle çiftlerimize anlatılıyor. Çünkü iki insan hayatını birleştiriyor. Yeni birleşen bu hayatta yeni bir yolculuğa çıkılıyor ve iki dünyasını etkileyecek bir saha. Dolayısıyla birbirlerinden çocukları olacak, bir nesil yetişecek. Böyle önemli bir noktada bu alana eğitimsiz girmek çiftlerimizi gerçekten yoruyor ve zorluyor. Bunu ortadan kaldırmak, mutlu aile ve huzurlu toplumu elde edebilmek için bu projemiz 10 yıldan beri başarıyla devam ediyor” dedi.


“Her ay bir çiftimizi Umreye gönderiyoruz”


Haziran ayında Evlilik Okulu’nda 294 çifte eğitim verdiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Kursiyerlerimize sertifikalarını takdim ettik ve hepsine iki cihan saadeti diliyorum. Ayrıca Evlilik Okulu’na katılan çiftlerimize düğün hediyesi olarak otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Her ay eğitime katılan çiftler arasında çektiğimiz kura sonucunda da bir çiftimizi umreye gönderiyoruz. Böylece onları da ödüllendirmiş oluyoruz. Ben, evli, evlenecek tüm çiftlerimize şimdiden mutluluklar diliyorum, Rabbim inşallah mesut ve bahtiyar etsin” temennisinde bulundu.


Umre heyecanı yaşadılar


Kura ile isimleri belirlenen Pınar ve Şahin Güççük çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
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