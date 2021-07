'Evliliğin manası, amacı ve eşlerin birbirlerine vermeleri gereken önem'

İnsan varlığı, ilâhi bir programın neticesi olarak yaratılmıştır.



Evlilik, ilk bakışta, bir kadın ve bir erkeğin eş olarak bir arada bulunmasıdır.



Başka ifade ile eşlerin, karı kocanın birer Âdem ve Havva olarak birbirlerinin tamamlayıcısı olmalarıdır.



Nitekim, Kur’an-ı Kerim’de Rum Suresi 21 âyetinde: “Ve âyetlerdendir. Sizler için kendilerine sükunet bulacağınız eşler yaratması ve aranızda sevgi ve rahmet kılması. Şüphesiz ki, bunlarda düşünen kavim için nice âyetler vardır” buyrulmaktadır.



Yaradılışta Rabbimizin bir erkek ve kadın arzusu vardır. Esasta bu arzuda pek çok özellikler mevcuttur. İnsan nefsinde, müspet olsun, menfi olsun pek çok değişik duygular bulunmaktadır. Ancak ruh ise, yalnızca Allah’ı talep eder. Onda teklik sözkonusudur.



Yaratılış tatbikatının başlangıcının Âdem ile olduğu görülmektedir. Allah’ımız kadını ayrı olarak değil, Âdemin vücudundan yaratmıştır. Dünya hayatı kadının doğurganlığı ile devam etmektedir. Olgun ve afif (çok iffetli) kadın iyi insanların kaynağıdır. Kadının bu özelliği ile toplum güzel ve tutarlı hale gelir.



Eşlerde olan meziyetler, diğerinde eksik veya yoktur ve bu nedenle erkek ve kadın birbirini tamamlarlar. Erkek ve kadını eşitlik tartışmaları yerine birbirine olan muhtaciyetlerini görmek yerinde olur. Bugün erkek ve kadın varlığı, gerek cismani gerek ruhani olarak dünyevi kısır düşüncelerle dejenere edilmek isteniyor. Bu ilâhi yaratılış nizamına aykırıdır.



İslâm, kadına en büyük kıymeti vermiştir. Kadın, iffet ve fazilet içinde en müstesna yerdedir. Nitekim, Hadisi Şerifte, “Cennet annelerin ayakları altındadır” buyrulmuştur. Batı, kadını daha çok madde olarak, İslâm ise mana olarak değerlendirmektedir.



Erkek ve kadın, her ikisi de yaratılış hususiyetini yani kendi cinsini muhafaza etmesi lazımdır. Buna yapılan itiraz Allah’ın yaratma programına itirazdır. Bu cennet ahlakı ile bağdaşmamaktadır.

Bir erkek ve bir kadının evliliği gerçek anlamda ruh ve nefsin bir araya gelmesi olup bir varlığı gösterir.



Allah Kur’an’da Âdem’e hitaben, “sen ve zevcen” buyuruyor. İnsanlar ise, ayırım yapıyor.



Tekvir Suresi 7. Âyetinde: “Ve nefisler eşleştirildiğinde.” Hükmünce nefisler bir araya getirildiğinde tek varlık kalır(Ademüskün) erkek ve kadın varlığı birleşmiştir. Hadisi Şerifte: “Evlilik iki bedende tek bir ruh olmaktır” buyrulmaktadır.



Bir iman ve idrakte olan karı koca birleşmesi makbul bir evliliği göstermektedir. Evlilik, ruh ile nefsin bir araya gelmesi olduğuna göre, nefsin ruha tabi olması, ruhun da nefse “benim bir parçamdır” diye bakması gerekir.



Böylece evlilik, Allah’tan yüksek bir enerji çeker. Bu enerji içinde her şey vardır; Feyiz, rahmet, selamet, huzur, başarı… her güzellik ilahi enerji içinde mevcuttur. Böyle bir evliliğin meyveleri olan çocuklar da güzel olur. Terakkiye vesile olurlar. Ruh ve nefsin birlikte olmasındaki hikmet, Allah’ımızın yaratış arzusundan kaynaklanan, “insan varlığının kemâlâtı” yani maddi ve manevi terakkisi amaçtır.



“Ben birbirini seven karı kocayı severim.( Mevlana)



“Kadınlara manolya çiçeğine dokunur gibi dokununuz. Zira onlar çok naziktirler.” (Hz. Ömer)



Sevgili Efendimizin kızı olan Hz. Fatıma ve eşi Hz. Ali’nin “Adem – Havva” varlığının en ideal bir aile örneği olduğu bilinmektedir.



Bu dünya yaşamı âyette buyrulduğu üzere “Bir nebze rızıklanma yeri”dir. Bu rızık ise, manevi ve maddi lütfedilmiştir.



Rabbimizin o kadar sonsuzluğu var ki, bu sonsuzluğun içinde insan sadece bir nebzesini tatmış olmaktadır.