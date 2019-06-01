0553 313 94 23

Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap attı

Antalya’da eski kocanın, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yüzüne başka biriyle evlendiği için kezzap attığı ileri sürüldü.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:30
Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap attı

Antalya’da eski kocanın, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yüzüne başka biriyle evlendiği için kezzap attığı ileri sürüldü. Şüphelinin Konya’da yakalandığı öğrenildi.


Olay, saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’da yaşayan otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53) ve turizm sektöründe çalışan Asiye Güzel (43) anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce sonlandırdı. Şiddet gördüğü iddia edilen 3 çocuk annesi Asiye Güzel, Antalya’nın Alanya ilçesinde taşındı. Eski eşi tarafından burada da rahatsız edilmeye devam eden güzel, bu kez Antalya’ya taşındı. Eski eşinden sürekli şikayetçi olan Güzel, bir süre önce dini nikahla yeniden evlendi. İddiaya göre eski eşinin evlendiğini öğrenen Antalya’ya gelip kadının adresini buldu. Bu sabah sokağa gelen Bünyamin Bardakçı, evden çıkan eski eşinin yüzüne kezzap atıp kaçtı. Ağır yaralanan Asiye Güzel, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. 3 çocuk annesinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Olaydan sonra kaçan Bünyamin Bardakçı, yaşadığı Konya’nın Çumra ilçesinde polise teslim oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht Prensiyle görüştü
    1. Pakistan Başkanı, Suudi Veliaht..
    2. Tatile çıkarken sosyal medya..
    3. Takla atan otomobilde can pazarı: 5..
    4. Düzce’de geçen yıl kazalarda 44 kişi..
    5. Ereğli Belediyesi, Kadir Gecesine özel..
    6. Bayram trafiğinde ’mola’ uygulaması
    7. DeFacto’dan yeni koleksiyon
    8. Bayram tatiline giden işçiler kaza..
    9. Amasya’da taşıt sayısı 2 bin 370 arttı
    10. Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü,..
    11. GÜNCELLEME - Türkiye-İran sınırında..
    12. Şevki Yılmaz, “Kuran-ı Kerim bir..
    13. Askeri miğferle öldüren astsubay..
    14. ABB Başkanı Çakır’dan Dadaş’a tam..
    15. Evli koca, eski eşinin yüzüne kezzap..
    16. 'Pençe'de yeni dalga! Havaya uçuruldu
    17. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    18. İHH Diyarbakır Şubesi, 2 bin 500..
    19. Adana Otogarı’nda bayram hareketliliği..
    20. Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez ile 1..
    21. Başkan Özlü personelin Ramazan..
    22. Uber kararı, havalimanı taksicilerini..
    23. Seyir halinde kamyon alev alev yandı
    24. Başkan Söğüt esnaflarla iftarda buluştu
    25. Türkiye’nin en büyük istihdam..
    26. KKTC'de UBP-HP koalisyon hükümeti..
    27. Koyun sürüsü yola indi, sürücüler..
    28. Ev yapımı pişik kremi nasıl hazırlanır?
    29. Pervari'da PKK'lılara ait mühimmat..
    30. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti