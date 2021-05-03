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Evli çift koronaya yenik düştü! Peş peşe hayatını kaybettiler

Eskişehir'de Elif ve Bayram Kızılyar çifti, 9 gün arayla koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:27:00 -
Evli çift koronaya yenik düştü! Peş peşe hayatını kaybettiler

Eskişehir’deki fabrikada işçi olan 52 yaşındaki Bayram Kızılyar’ın, geçen ay görülen belirtiler üzerine gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan PCR testi pozitif çıktı.

Kronik astım hastası olduğu öğrenilen Kızılyar, tedaviye alındı.

Eşi de yakalandı

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemenin ardından eşi Elif, 12 yaşında oğulları ile temaslı olduğu belirlenen yakınlarına da test yapıldı. Test sonuçlarında Elif Kızılyar’ın da koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

50 yaşındaki Elif Kızılyar da hastanede tedaviye alınırken, çift kısa süre sonra durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine sevk edildi.

9 gün arayla vefat ettiler

Çiftten Bayram Kızılyar, koronavirüs yoğun bakım servisinde doktorların tüm çabasına rağmen 23 Nisan’da hayatını kaybetti.

Dün de eşi Elif Kızılyar koronavirüse yenik düştü. Kızılyar çifti, Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi’nde toprağa verildi.

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