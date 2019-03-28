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Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen çift hastanelik oldu

Samsun’da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen blok görevlisine de ambulansta müdahalele edildi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:20
Evlerinde çıkan yangını söndürmek isteyen çift hastanelik oldu

Samsun’da evlerinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan çift hastaneye kaldırılırken, dumandan etkilenen blok görevlisine de ambulansta müdahalele edildi.


Yangın, Samsun’un İlkadım içesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan TOKİ Blokları’ndaki 9 katlı bir apartmanın 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Temiz’e (67) ait dairede yangın çıktı. Yangına müdahale eden Zeki Temiz, eşi Zarife Temiz (55) ile blok görevlisi Erkan Gülçiçek dumandan etkilendi. Zarife Temiz aynı zamanda ellerinden de yanarak yaralandı. Zeki Temiz ile Zarife Temiz olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Erkan Gülçiçek’e ambulans içinde müdahale edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:20
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