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Evlerin üzerine kaya parçası düştü

Çorum'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü iki evde hasar oluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 16:08
Evlerin üzerine kaya parçası düştü

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü iki evde hasar meydana geldi.

Hacıpiri Mahallesi'ndeki Koçkayası mevkisinde bulunan Veli Kaya ile Arif Arslan'a ait tek katlı evlerin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

Tavanı parçalayarak evin içine giren kayalar, Kaya ailesinin tuvalet ve Arslan ailesinin yatak odasında hasara yol açtı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İskilip Belediyesi ekipleri, evlerde inceleme ve hasar tespit çalışması yaptı.

Veli Kaya'nın eşi Ayşe Kaya, tuvaletten çıktıktan kısa bir süre sonra kaya parçasının çatıyı parçalayarak evin içine düştüğünü belirterek, "Yağmur yağışı nedeniyle bölgede heyelan oldu sanırım. Daha önce de ufak tefek kopmalar oluyordu ama bu kez büyük bir parça düştü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Yetkililer gelip inceleme yaptı. Evin tadilatı için yardımcı olurlar inşallah." dedi.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 16:08
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