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Evleri yangında kül olan aile yardım bekliyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında bir ev kül oldu.

07 Temmuz 2019 Pazar 10:04
Evleri yangında kül olan aile yardım bekliyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında bir ev kül oldu. Evleri yandığı için komşularına misafir olan aile, yetkililerden yardım bekliyor.


Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde elektrik kontağından çıkan yangında evleri ve eşyaları kullanılamaz hale gelen aile yardım bekliyor. Zor durumda olduklarını ve yetkililerden bu anlamda destek beklediklerini dile getiren 3 çocuk babası Salih Karataş, “Evde yangın çıktığı zaman ben çalışıyordum, eşim de taziyedeydi. Komşularım evimin yandığını görünce bana haber verdiler. İşimi bırakıp eve gelinceye kadar evim yanmıştı. Evim yandığı için belli bir süre komşularımda kaldım. 20 gündür ben yanmış evimde oturuyorum. Evimi temizledim. Evin biraz da olsun tamiratını yaptım. Mecburen burada kalmak zorundayım. Ben hurdacıyım, aylık 500 lira kirayı nasıl ödeyim. Benim bir çocuğum da engelidir. Evi yapan müteahhit de ev yanınca gelip bakmadı. Bize yardım edilmesini istiyorum. Ev yandığı için doğru dürüst işe de gidemiyorum. Parka bile gidip oturamıyorum. Çünkü evin her tarafı açıktır. Akşam olunca evin içerisi karınca doluyor. Bir haftadan beridir çocuğumun ateşi oluyor. Bize yardım edilmesini istiyoruz” dedi.


Evi yandığı için çaresiz olduklarını belirten anne Saniye Karataş da, 3 çocuğuyla zor durumda kaldıkları için yardım beklediklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:04
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