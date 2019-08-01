Evleri küle döndü, mahalleli seferber oldu Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev tamamen yanarak küle döndü.



Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde Serkan Satılmış’a ait tek katlı evde tavan arasındaki elektrik kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında evde bulunan yatalak hasta son anda kurtarılırken, can kaybı yaşanmadı. Çevre sakinleri yangını söndürebilmek için seferber olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonu ev kullanılamaz hale geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Mustafakemalpaşa Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri evsiz kalan aileye yardım edileceği belirtti.

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