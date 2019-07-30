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Evlere girip uyuyanları izleyen sapık için Bodrum’da alarma geçildi

Muğla’nın Bodrum ilçesine dadanan sapık yüzünden mahalleliler sabaha kadar nöbet tutuyor.

30 Temmuz 2019 Salı 13:48
Evlere girip uyuyanları izleyen sapık için Bodrum’da alarma geçildi

Muğla’nın Bodrum ilçesine dadanan sapık yüzünden mahalleliler sabaha kadar nöbet tutuyor. Girdiği evlerde uyuyanları izlediği iddia edilen şahıs için güvenlik güçleri de alarma geçti.


Bodrum’un Umurça Mahallesi’ne dadanan sapık yüzünden mahalle sakinleri sabaha kadar nöbet tutuyor. Birçok evin kapısını penceresini zorlayarak içeri girmeye çalışan şahıs için 2 bekçi de geceleri mahallede görev yapıyor. Mahalle sakinleri bekçinin yetersiz kaldığını düşünerek her gün sırayla nöbet tutmaya başladı. Bazı mahallelerde kadınları taciz ettiği ve yalnız yaşayan kadınların evlerine zorla girmek istediği öğrenilen şahsın kim olduğu ise bilinmiyor. Girdiği bazı evlerde uyuyan insanları izleyen şahsın evden bir şey çalmadığı, sadece uyuyan kadınları izleyip gittiği öğrenildi. Emniyet güçleri ise şahsı yakalamak için alarma geçti. Bodrum’da didik didik aranan şahsın halen bulunamadığı öğrenildi.



Eve girip uyuyanları izlemiş


Mahalle sakini Alper Arslan, şahsın hırsız mı sapık mı olduğunu bilmediklerini ifade ederek "Herhangi birinin parasını, cüzdanını da çalmadı. Kendi canımızı da geçtik kız kardeşimiz, annemiz, çocuk çoluğumuz var. Mahallece ayaktayız. Huzursuzuz, sorunlarımız büyük. Biz buradan emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, valimize ve tüm büyüklerimize sesleniyoruz. İki bekçi kardeşimiz var. Allah razı olsun, ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar ama 2-3 bekçi ile olacak iş değil. Daha fazla ekip mahallemize yönlendirilirse daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 30 basamak merdiven var benim evimin altında, 3 katlı en altta oturuyorum ben, adam benim evime kadar girdi. Kız kardeşim bir odada yatıyor, bir odada ben yatıyorum, bir odada annem yatıyor. Hepimizi izledi. Ne yaptığını bilmiyoruz artık. Allah’tan uyandım odaya girmeden ve kovaladım ama öyle bir kaçıyor ki yakalamak mümkün değil. Adam evlerin bahçelerine girip rahat rahat kapıları tekmeliyor. Biz bu olayın çözülmesini istiyoruz. Bütün mahalle sabah kadar uyumayıp nöbet tutuyoruz" diye konuştu.



Kayınvalidesini izledi


Mahalle sakini Şenol Kurusıkı ise şahsın 10 eve girdiğini belirterek, "Benim kayınvalidemin evine de saat 05.00 gibi geliyor ve bakıp gidiyor. Biz zaten onu yakalasak kendimiz halledeceğiz ama yakalayamıyoruz. Genelde sabahları 4-5 gibi geliyor. Biz de burada 4-5 grup olarak her gece nöbet tutuyoruz. Gençler ve büyükler hep birlikte sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Yetkilerden bu kişinin bir an önce bulunması için yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.


Mahalledeki parkta nöbet tutan Sadettin Koçyiğit de, "Yaklaşık 1,5 aydır mahallede herkes tedirgin. Değişik insanlar kapılarına vurulduğunu söylüyor. Bir anda piyasaya çıkıyor, sonra kayboluyor. Benim de evin kapısına vurdu, ben de gördüm ama herhangi bir zarar verdiği, birebir karşı geldiğini görmedik ama herkes tedirgin. Alt mahalle olsun, bu civarda olsun herkes tedirgin" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:48
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