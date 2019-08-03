0553 313 94 23

Evlere dadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Avcılar’da girdikleri evlerden cep telefonu çalan 1’i kadın 3 hırsız yakalandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:55
Evlere dadan hırsızlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Avcılar’da girdikleri evlerden cep telefonu çalan 1’i kadın 3 hırsız yakalandı. Şüphelilerin evlere tırmandıkları anlar kameralara yansırken mahkemeye çıkartılan 3 zanlı da tutuklandı.


Olay, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde 8 Temmuz günü sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. B.T isimli şahsa ait eve giren şahıslar, evde bulunan cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde telefonunun yerinde olmadığını gören B.T, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, 2 kadının soyulan evin bulunduğu apartmanın çevresinde erketelik yaptığı, 2 erkekten birinin de tırmanarak eve girdiği belirlendi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde şüphelilerden 3’ü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Sedat Ç.’nin (24) 14, Ali K.’nın (20) 1, Kübra G.’nin (25) ise 6 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.



2 Kadın şüpheli erketelik yapmış


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kübra G.’nin diğer kadın şüpheliyle birlikte olaydan önce çevreyi kolaçan ettiği, diğer 2 erkek hırsız eve girdiklerinde ise erketelik yaptıkları görüldü.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, hırsızlık olayının şüphelilerinden olan diğer kadın şahısı yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vadeli kurban kesilir mi
    1. Vadeli kurban kesilir mi
    2. Hastaneden “Dünya Karpuz Günü”..
    3. Kortizonlu kremleri kullanırken dikkat..
    4. Kırıkkale Belediyesinden Büyük Anadolu..
    5. Bitlis’te Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu..
    6. Alanya Belediyesinden hanutçuluk..
    7. Evlere dadan hırsızlar önce kameraya..
    8. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    9. Nevşehir'de tur otobüsü devrildi: 14..
    10. (Özel haber) Hürser Tekinoktay:..
    11. Arının ürettiği Propolis Bor’la karıştı
    12. Tunceli’de teröristlerin silah ve..
    13. Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi
    14. Düzce’de konut satışı düşüyor
    15. Gökyüzü yamaç paraşütleri ile şenlendi
    16. Başkan Aydar, makam aracını kullanmıyor
    17. Eyüpsultan Belediyesi’nden ücretsiz..
    18. Antalyalı otomobilseverlere mini fuar
    19. TIR’a arkadan çarpan otomobilin..
    20. Kurbanı hastalıklı çıkanlar..
    21. Operatörlere eğitim
    22. Amasya'da akraba kavgası: 1 ölü
    23. Milli Muharip Uçağına F-35 füzesi
    24. PKK'lı teröristlere ait silah ve..
    25. Radikal karar açıklandı! WhatsApp ve..
    26. 2019 YKS tercih sonuçları ne zaman..
    27. Türk hacıları için Arafat’ta klimalı..
    28. Bakan Varank’tan Uzay Ajansı kadro..
    29. Hisarcık’ta domuzlar mısır tarlalarına..
    30. TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Fahrettin Altun'un eşinden CHP'li Özel'e cevap!
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti
    Açık açık izlemek istiyormuş! Sapkınlığa sansür, Nevşin'in zoruna gitti