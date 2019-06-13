Evlerden halı çalan hırsızlar tutuklandı
Nevşehir Esentepe Mahallesinde iki farklı evden halı ve müzik seti çalan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.13 Haziran 2019 Perşembe 16:55
Nevşehir Esentepe Mahallesinde iki farklı evden halı ve müzik seti çalan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesinde iki farklı adrese girerek 6 adet halı ve müzik seti çalan M.S. ve S.I. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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