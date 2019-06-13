Evlerden halı çalan hırsızlar tutuklandı Nevşehir Esentepe Mahallesinde iki farklı evden halı ve müzik seti çalan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir Esentepe Mahallesinde iki farklı evden halı ve müzik seti çalan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesinde iki farklı adrese girerek 6 adet halı ve müzik seti çalan M.S. ve S.I. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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