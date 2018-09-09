0553 313 94 23

Evlenmeyi reddedince intihar eylemi için göndermiş!

Öldürülen DAEŞ'li terörist Ebu Said El Şişani'nin öldürülen kardeşinin eşi olan Çeçenistan eski bakanlarından Asu Dudurkaeva’nın kızı Seda Dudurkaeva’yla evlenmek istediği ancak 'hayır' cevabı alınca Dudurkaeve’yı İstanbul’a intihar bombacısı gönderdiği belirlendi.

09 Eylül 2018 Pazar 09:18
Evlenmeyi reddedince intihar eylemi için göndermiş!

İstanbul'da geçtiğimiz temmuz ayında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla bombalı saldırı düzenlemek için Türkiye'ye gelen beş kişi hücre evinde yakalanmıştı. Yakalananlar arasında Çeçenistan eski bakanlarından Asu Dudurkaeva’nın kızı olan Seda Dudurkaeva da vardı.

AİLESİNE DÖNMEK İSTEDİ AMA DÖNEMEDİ

DEAŞ'ın askeri kanat sorumlusu Ömer El Şişani’nin sağ kolu olan “Hamzat” kod isimli bir teröristle 2014 yılında internet üzerinden tanışıp arkadaş olan Dudurkaeva, Çeçenistan’dan Suriye’ye kaçıp Hamzat’la örgüt kampında evlenmişti. Çeçenistan kabinesinde bakan olan babası Asu Dudurkaeva’yı görevinden eden bu nikahtan kısa süre sonra Seda Dudurkaeva’nın ilk eşi Hamzat, bombalı bir saldırıda öldürülmüş, ailesine dönmek isteyen Dudurkaeva, Ömer El Şişani tarafından serbest bırakılmayıp eş yapılmıştı.

ÖLEN AĞABEYİNİN EŞİYLE EVLENMEK İSTEDİ

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre Suriye’de 2016’da koalisyon güçlerince öldürülen Ebu Ömer El Şişani kod isimli Tarkan Taymurazoviç Batıraşvili’den Dudurkaeva'nın iki çocuğu oldu. Seda Dudurkaeva’nın, ölen bir askeri kanat sorumlusunun eşiyken bombalı saldırıyla neden görevlendirildiği ise örgüte yakın kaynakların takibiyle ortaya çıktı. Örgüt içinde “cezalandırma eylemi” olarak görülen bir eylemle görevlendirilen Dudurkaeva’ya bu görevin Ebu Ömer El Şişani’nin ölümünün ardından yerine gelen ağabeyi Ebu Said El Şişani tarafından verildiği belirlendi.

Ebu Said El Şişani’nin, kardeşinin karısını kendisiyle evlenmeye zorladığı, Dudurkaeva’nın direndiği, Şişani’nin de bunun üzerine “intihar eylemi” için Dudurkaeva’yı İstanbul’a gönderdiği belirtildi. Ebu Said El Şişani’nin de, Deyr-i Zor’da öldürüldüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 09:18
  1. İstanbul
  2. DAEŞ
  3. Ebu Said El Şişani
  4. Asu Dudurkaeva

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ülkede 46 kişi cumhurbaşkanı adaylığına başvurdu!
    1. O ülkede 46 kişi cumhurbaşkanı..
    2. Evlenmeyi reddedince intihar bombacısı..
    3. Çavuşoğlu: Sadece ABD değil, bize..
    4. İkinci el otoda yeni dönem başlıyor
    5. Saldırı hazırlığındayken TSK..
    6. CHP'de koltuk kavgası! İhraç talep..
    7. 100 bin kişiye emeklilik yolu açılıyor
    8. PKK'nın Karadeniz oyunu deşifre edildi
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 ile uçacak!
    10. "Esed'in kazandığını sanmayın, Rusya..
    11. Akılalmaz rakam! 48 milyon TL..
    12. BAE'den İdlib'le ilgili şaşırtan çıkış!
    13. Erdoğan: Bir planımız daha var!
    14. Düğün takıları çalındı, olanlar oldu!
    15. Erdoğan: Putin'e söyledim, şaşırdı
    16. Günün âyet ve hadisi
    17. İslam karşıtı politikacıdan geri adım
    18. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren..
    19. Alex de Souza’dan flaş Semih Şentürk..
    20. Ahmet Ağaoğlu: Mehmet Ekici olayı..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel Tekin'den İstanbul açıklaması
    Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel Tekin'den İstanbul açıklaması