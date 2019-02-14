0553 313 94 23

Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

Tekirdağ ve Kırklareli'nde 35 çift evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçti

14 Şubat 2019 Perşembe 16:01
Evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçtiler

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli'nde 35 çift evlenmek için Sevgililer Günü'nü seçti.

Tekirdağ'da evliliklerinin özel bir güne denk gelmesi için başvuruda bulunan 9 çiftin nikahları, Süleymanpaşa Belediyesi nikah memuru Serap Besli tarafından kıyıldı.

Nikahları kıyılan çiftlerden Kenan Baba, evlenmek için 14 Şubat gününü özellikle seçtiklerini söyledi.

Kenan Baba ile dünya evine giren Ezgi Baba da böyle anlamlı bir günde evleniyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

-Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de başvurunun yoğun olması nedeniyle toplu nikah töreni düzenlendi.

Sevgililer Günü'nde "evet" demek isteyen 26 çiftin nikahını, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli kıydı.

Sevmenin dünyanın en güzel duygusu olduğunu belirterek, çiftlere mutluluk dileyen Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Sevgi bir insanın başka insanlara, doğaya ve çevreye karşı beslediği duyguların bütünüdür. Sevgi emektir. Sevgi paylaşmaktır. Bu yüzden biz de her şey sevgiyle başlar diyoruz." diye konuştu.

Dünya evine giren çiftlerden Fatmanur Kaynarçalı ile Okan Kaynarçalı çifti de sosyal medyada tanışarak birbirlerine aşık olduklarını söyledi.

Nikah töreninin ardından çiftler, ince saz eşliğinde dans etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:01
  1. nikah
  2. Sevgililer Günü
  3. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pervin Ersoy Kadıneli’ni ziyaret etti
    1. Pervin Ersoy Kadıneli’ni ziyaret etti
    2. Salihli’de 16 çift, nikah için 14..
    3. Bir gecede 3 dükkan soydu kameraya..
    4. Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü
    5. ALKÜ’de Girişimciler ödüllerini aldı
    6. Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile..
    7. Kartal’da 21 kişinin hayatını..
    8. Yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli..
    9. TBMM Genel Kurulu
    10. Bankacılık sektörünün kredi hacmi..
    11. Ruhani: “Suriye ile Türkiye arasındaki..
    12. Soğuk hava balıkçılara yaradı
    13. İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy:..
    14. 14 Şubat Fotoğraf Sergisi’nde eşiyle..
    15. Cinsel istismar sanığı TIR şoförü:..
    16. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın..
    17. Öğrenciler kuşları "ev"lendirdi
    18. KKTC Başbakanı Erhürman Ankara'da
    19. Bingöl’de "Deprem Master Planı”..
    20. Mardin’deki silahlı kavgada bir..
    21. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    22. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    23. Dev şirket üretimi durduruyor!
    24. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    25. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    26. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    27. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    28. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    29. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    30. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Melih Gökçek son anket sonuçlarını açıkladı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı