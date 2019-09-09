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Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler

Evliliğe ilk adımı atacak çiftlerin, nikah günü olarak 9 Eylül 2019'u tercih etmesi, Tekirdağ'daki evlendirme dairesinde yoğunluğa neden oldu

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
Evlenmek için "09.09.2019" tarihini seçtiler

TEKİRDAĞ (AA) - Evliliğe ilk adımı atacak çiftlerin, nikah günü olarak 9 Eylül 2019'u tercih etmesi, Tekirdağ'daki evlendirme dairesinde yoğunluğa yol açtı.

Aylar öncesinden "09.09.2019" tarihinde nikah kıydırmak için başvuran çiftler, sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı.

Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler, sonrasında tebrikleri kabul etti.

Süleymanpaşa Belediyesi Nikah Salonu'nda da bu tarihte hayatını birleştirmek isteyen çiftler, yoğunluk oluşturdu. Belediyeden 13 çiftin randevu aldığı belirtilirken, evlilik işlemleri 10'ar dakika arayla gerçekleştirildi.

Nikah için salona gelen gelin Meral Açıkalan, gazetecilere yaptığı açıklamada uğurlu sayısının "dokuz" olduğu için nikah günlerini bugüne denk getirdiklerini söyledi.

Damat Burhan Açıkalan da bugünü tercih etmelerinin en büyük sebebinin eşi olduğuna dikkati çekerek, "Bugünü eşimin uğurlu rakamı dokuz diye seçtik. Çok mutluyum." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:37
  1. evlilik
  2. nikah
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