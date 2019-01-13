İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye'de "Güçlü bir aile yapımız var." diye övünüldüğünü ancak Batı'nın bireyselci felsefesinin diziler ve filmler yoluyla halkı olumsuz etkilemeye başladığını belirterek, "Evlenme yaşı yukarı çekiliyor, boşanmalar artıyor. Ailenin bizde de kaygı verici noktalara gelmeye başladığını bilmeli, hem aileye hem de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız." dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Beykoz Kavacık Yıldırım Bayezit Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, millet olmanın temel esasları olduğunu ve bunların başında dinin geldiğini anlattı.

Din duygusunun insanları kenetleyen, gönülleri birbirine bağlayan çok önemli bir değer olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İkincisi dün (geçmiş) ve dil bilgisidir. Dün deyince tarihi kastediyoruz. Bir ortak tarih bilgisi, geçmişimiz ve dilimizin bilgisi bizi millet yapan, birbirimize kenetleyen önemli değerlerimizden birisidir. Bir diğeri yarın kaygısıdır. Gelecekle ilgili endişelerimiz, düşüncelerimizdir. O da elbette neslimiz, gençlerimiz, evlatlarımız, yavrularımızdır. Bir diğeri ise bayrak ve vatan sevgisidir. Din duygusu, dün ve dil bilgisi, yarın kaygısı, bayrak ve vatan sevgisi milleti, millet yapan değerlerdendir. Geleceğimiz adına yarın endişesi hepimizin derdi ve hedefi olmalıdır."

Batılı ülkelerin genç nüfusun azalması ve insanların yaşlanması sebebiyle ekonomik olarak gerileyecekleri yönünde tahminler olduğunu dile getiren, Yılmaz şöyle devam etti:

"Genç nüfusuna değer veren ülkelerin gelecekleri her zaman parlaktır ve ayakları üzerinde durma şansları yüksektir. Neslimizin manevi değerlerimizle bezenmesi geleceğimizin teminatıdır. Anne babanın devamı evlatları, milletlerin devamı genç nesilleridir. Genç nesilleri olan milletler beka kaygısı taşımazlar. Genç nesli olmayan ya da istedikleri değerlerle donatamayanlar beka endişesi taşıyacak olan ülkelerdir. Son yüzyılda Batı dünyasında pozitivizmin ürettiği bireyselci felsefe evlenmenin ve nüfusun azalması sonucunu getirdi. O yüzden nesillerimize sahip çıkmamız, aileyi korumamız, aileyi korurken çocuklarımızın da milli ve manevi değerlerimizle donanmasını sağlamamız olmazsa olmazımızdır."

İstanbul Müftüsü Yılmaz, gelecekte büyük ekonomik sıkıntılar çekmemek ve aile yapısının korunması için gençlere sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak, "Güçlü bir aile yapımız var diye övünüyoruz ama son zamanlarda Batı'dan gelen bireyselci felsefenin ürünleri diziler ve filmler yoluyla bizim de dünyamıza tesir ediyor. Evlenme yaşı yukarı çekiliyor, boşanmalar artıyor. Ailenin bizde de kaygı verici noktalara gelmeye başladığını bilmeli, hem aileye hem de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. O yüzden gençlerimizi ve gençliğimizi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, İstanbul Müftü Yardımcıları Veysel Işıldar ile Bahri Şamat, Beykoz Müftüsü Ali Efe ve çok sayıda gencin katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu, tesbihat yapıldı ve dualar edildi.

Program, Beykoz Belediyesinin cemaate çorba ikramıyla sona erdi.