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Evlenme vaadiyle 2 milyon TL dolandırdılar

Hatay’dan gelerek Kayseri’de evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişi, Kayseri polisinin operasyonuyla yakalandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:06
Evlenme vaadiyle 2 milyon TL dolandırdılar

Hatay’dan gelerek Kayseri’de evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandıran 5 kişi, Kayseri polisinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların sahte gelin, sahte baba ve sahte hala rolüne girerek şimdiye kadar çeşitli illerde vatandaşları 2 milyon TL dolandırdıkları tespit edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kayseri’de 51 yaşındaki Ş.Ö. ve oğlu 29 yaşındaki G.Ö.’nün evlilik vaadiyle 40 bin TL dolandırılmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda Hatay’da kendisini sözde evlenecek bayanın babası olarak tanıtan Suriye uyruklu M.J. (41), sözde evlenecek olan bayanın M.J. (20) ve yine senaryo gereği evlenecek kızın halası olarak tanıtılan kişinin de S.E.H. (29) olduğunu belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ekipler, şahısların sözde kız isteme merasiminin ardından müşteki şahısların yabancı uyruklu bayan şahısları alarak Kayseri’ye geldiklerini, burada yaklaşık olarak 40 bin TL değerinde ziynet eşyası alarak M.J.’ye düğün takısı olarak taktıkları, akabinde şüpheliler M.J. ile S.E.H.’nin bir bahane ile takılan ziynet eşyaları ile birlikte ikametten ayrıldıklarını ve şüpheli M.J.’nin Hatay’dan kiraladığı araç ile Kayseri’ye gelerek M.A.E. (24) ve A.D. (25) ile bayanları alarak Kayseri’yi terk edip kayıplara karıştıklarını tespit etti.


Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Hatay’da olabileceklerini değerlendirerek, kente gitti. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile beraber 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi yakalayarak Kayseri’ye getirdi.


Şüpheli şahısların benzer yöntem ile Afyon, Aksaray ve Adana’da vatandaşları 2 milyon TL civarında mağdur ettikleri tespit edildi. Yakalanan M.J., S.E.H., M.J., M.A.E. ve A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:06
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