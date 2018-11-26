Evlenme konusunda yeni yanlışlar

Alaaddin Kısa

Son zamanlarda yeni yeni evlenme usulleri türedi... Toplumsal yozlaşmanın eseri olan bu evlilik türleri öyle çoğaldı ki hangisini anlatsak diye şaşırıyoruz. Eskiden görücü usulle evlilik vardı. Bu görücü usulü evliliklerde öncelikli hedef ailenin onay verdiği bir eşle evlenilmesiydi.

Görücü usulünde eşi ancak sınırlı olarak tanımaya imkan vardı. Ancak aile kontrolü sağlam olduğundan hata şansı daha az oluyordu.

Genç ve tecrübesiz eş adaylarının dış görünüşe göre karar vererek hata yapmalarını ailedeki büyüklerinin verdiği tecrübe ve birikimle engellemeleri kolay oluyordu.

O dönemlerde yapılan evlilikler çok az oranda boşanma ile sonuçlanıyordu. Aileler daha sağlam kuruluyordu.

İşte böyle bir evlilik sisteminden eş adaylarının sevgili olarak uzun süreli İslam’a göre yasak bir biçimde bir arada olmalarına dayalı birlikteliklere doğru yönelen toplum bunalımlara düşmeye buradan itibaren başlamıştır.

Allah’ın emirlerine karşı gelip birlikte olduğu kişiye SEVGİLİ diyen eş adaylarının ileride evlenseler bile sağlıklı bir aile kurması beklenemez.

Zaten temelinde zina olan bu dönemde çürük kurulan ilişki evlilikle sonuçlanmadan bitmektedir. Evlilikle sonuçlansa bile başlangıçta yalanlar üzerine kurulması ve ailenin onayının alınmaması nedeniyle fazla geçmeden temelinden sarsılıp yıkılmaktadır. Bu tür evliliklerinin çoğu sosyal medya üzerinden kurulmaktadır. Sevgili adayını bile instagram, facebook görüntülerinden bulan eş adaylarının hangi ölçülere göre evleneceği apaçık ortadadır. Fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve bu fotoğraflarında gerçeklikten uzak oynamalar yaparak piyasaya güzel gösteren veya yakışıklı yapan eş adayları nasıl bir evlilik yapacaktır?

Bu evlilik ne kadar sağlam olacaktır? Sosyal medya evlilikleri kanserli ur gibi çoğalmaktadır. Tabii sonuçta kurulan yuvalarda en ufak fırtınada yıkılıp gitmektedir. Boşanma oranları sosyal medya yüzünden zirvelere doğru çıkmıştır.Aile güvenliği sosyal medya yüzünden ortadan kalkmıştır. Kuruluşunda sosyal medyaya dayalı olan evlilik yıkılışında da sosyal medyaya dayalı olarak yıkılmaktadır.

Sosyal medyadan tanışıp sevgili olan kişiler eşleri aldatma konusunda da sosyal medyayı kullanmaktadırlar.

Aile Kurumunu korumakla yükümlü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise tüm bunlara sessiz kalmakta ve çözümler üretmemektedir. Sayın Bakan aileyi kökten sarsan bu tür ilişkilere karşı çözümler arayacağına tam tersi zina yapan sevgililere sahip çıkmaktadır. Bu politikalar kökten değişmeli ve titreyip kendimize dönmeliyiz.