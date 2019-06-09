Evlenen çiftlerin düğün arabası belediyeden

Amasya’da Belediye Başkanı Mehmet Sarı seçimde vaatte bulunup, kaldırdığı birim müdürlerinin makam araçlarını kentte evlenen çiftlere düğün arabası olarak veriyor. Belediye önünde süslemesi yapılarak bekletilen makam araçları, çiftlere şoförüyle birlikte ücretsiz hizmet veriyor.

Amasya’da yeni evlenecek Ebru-Aydın çifti Belediyeden düğün arabası talebinde bulundular. Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın talimatı doğrultusunda evlenecek çifte daha önce birim müdürlerinin kullandığı makam araçlarından bir tanesi tahsis edildi. Ebru-Aydın çifti Belediyenin vermiş olduğu bu hizmetten dolayı başta Belediye Başkanı Mehmet Sarı olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ettiklerini belirtti.

Kentte seçim vaatleri kapsamında, Birim Müdürlerinden topladığı makam araçlarını ihtiyaç dahilinde kullanılması için belediye önüne çektiren ve daha sonra evlenen çiftlere gelin arabası yapılması talimatı veren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlara sunduğu hizmeti devam ettiriyor. Talep eden çiftelere düğün arabası olarak hizmet veren araçlar, belediye ekiplerince süslenerek şoförü ile birlikte hazır bekletiliyor. Daha sonra deposu doldurulan araç, evlenen çiftin hizmetine veriliyor.