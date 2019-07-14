0553 313 94 23

Evlenecek çiftler en çok Nisan ayını tercih ediyor

Bağcılar’da 2019 yılının ilk altı ayında en çok nikahın Nisan ayında yapıldığı ortaya çıktı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:08
Evlenecek çiftler en çok Nisan ayını tercih ediyor

Bağcılar’da 2019 yılının ilk altı ayında en çok nikahın Nisan ayında yapıldığı ortaya çıktı. Nisan’da 546 nikahla bin 92 kişi dünya evine girerken en az evlilik akdinin ise Ramazan ayına denk gelen 278 kayıtla Mayıs’ta gerçekleştiği belirtildi.


Bağcılar Belediyesi Nikah Dairesi’nin bulunduğu Halk Sarayı’nda yoğunluk yaşanıyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, bir ömür mutluluğa imza atacakları özel günün tarihini alırken evraklarını toplayanlar da sevdiklerinin şahitliğinde dünya evine giriyor.


Günlük ortalama 12 nikahın kıyıldığı Bağcılar’da aylara ve özel durumlara göre bu sayı değişiklik gösteriyor. Bağcılar Belediyesi Evlendirme Memurluğu kayıtlarına göre, bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen 2 bin 263 evlilik akdiyle beraber 4 bin 526 kişi evlendi.



En az nikah Ramazan ayına denk gelen Mayıs ayında gerçekleşti


Kayıtlara göre 546 nikahla en çok nikah Nisan ayında, en az nikah ise Ramazan ayına denk gelen Mayıs ayında gerçekleşti. 6 Mayıs’ta başlayan ve 3 Haziran’da sona eren Ramazan’da 278 nikah işlemi yapıldı. Ramazan ayı nedeniyle düşen nikah sayısı bayramın geçmesiyle birlikte yaklaşık ikiye katlanarak 404’e ulaştı.


Nikahların mevsimlere göre azalış ve artışını değerlendiren yetkililer, soğuk olması nedeniyle kış mevsiminin; çok sıcak ve her açıdan daha masraflı olduğu için yaz aylarının fazla tercih edilmediğini söyledi. Doğanın yeniden canlandığı, baharın geldiği Mart ve Nisan aylarının çok talep gördüğü belirtildi. Yetkililer, 14 Şubat Sevgililer Günü ve doğum günü gibi özel günlerde nikah sayısında ani artışlar olduğuna da dikkat çekti.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yoğun iş programından fırsat buldukça mutluluğa adım atan çiftlerin yanında oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:08
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karacasu Ataköy’de Büyükşehir çalışmalarını sürdürüyor
    1. Karacasu Ataköy’de Büyükşehir..
    2. Otomobil ile elektrikli bisiklet..
    3. Anadolu Yayıncılar Birliği'nden..
    4. Kuluöztürk’ten 15 Temmuz vurgusu
    5. Çanakkale’de 15 Temmuz öncesi huzur..
    6. Evin'in hedefi Avrupa'da altın madalya
    7. Darbecilere 127 milyon liralık..
    8. Haçlılara geçit vermedi: Aclun Kalesi
    9. Başkan Akman’dan 15 Temmuz mesajı
    10. KPSS’ye geç kalan adaylar sınav..
    11. Mersin’de dolu üzüme zarar verdi
    12. Tank paletine baston sokan gazi, 15..
    13. Beklediği karaciğer bulundu ancak..
    14. Esentepe semt pazarına kavuştu
    15. Göl: "İlan ve abonelik konusunda..
    16. Organları 5 kişiye umut oldu
    17. Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15..
    18. Elazığ’da huzur uygulamasında cezaevi..
    19. Diyarbakır’da işçiler inşaatın 5...
    20. "ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi
    Kandil ve FETÖ bunların destekçisi