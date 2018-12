"Evlatlarımıza zarar gelmemesi için ihtiyatlı ve dikkatli gidiyoruz"

ERZURUM (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli'de bir mağarada sıkıştırılan ve sağ yakalanmaları için ikna çabaları süren teröristlere yönelik operasyon konusunda, "Abluka altındalar ve mağaranın içerisindeler. Çok geniş ve büyük bir mağara. Evlatlarımıza bir zarar gelmemesi için çok ihtiyatlı ve dikkatli gidiyoruz." dedi.

Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile geldiği Erzurum'da, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ersoy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda terörle mücadelede çok kararlı duruşla, belki terörle mücadele tarihinin en etkin ve başarılı sürecini yaşadığını belirtti.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak, bölücü terör örgütünün hem halkımız hem de şehirler üzerindeki her türlü olumsuz etkisini ortadan kaldırmak, onlara zulmetmesini önlemek, çoluk çocuk demeden dağa kaçırdığı her türlü kötü muamele ve istismarından kurtarmak için güvenlik güçlerimiz çok kararlı ve etkin mücadele yürütüyor. Hava şartlarına, mevsim koşullarına hiç bir olumsuz duruma aldırmadan terörle mücadelemizi her türlü şartta devam ettiriyoruz. Jandarmasından polisine, jandarma özel harekatından, polis özel harekatına, Mehmetçik'imize ve korucularımıza kadar her seviyede bu işle ilgili ve sorumlu birimlerimiz ortak anlayış ve uyum içerisinde görevlerini başarıyla sürdürüyor. Çalışmalarımızı bu şekilde hiç durmaksızın devam ettirerek, Türkiye'nin bu alandaki başarısını tarihe de geçirmek istiyoruz."

Ersoy, Orgeneral Çetin ile sorumluluk mevkisindeki arkadaşlarına ve sahada bizzat kutsal görevi ifa eden kahramanlara teşekkürlerini bildirmek, onları ziyaret etmek üzere Erzurum'a geldiklerini anlattı.

"Terörle mücadeleyi dağlarımızda eşkıyanın tek bir tanesinin ayak izi kalmayana kadar kararlı şekilde sürdüreceğiz." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu saatten sonra milletimizin huzurunu bozmaya, birliğimize ve beraberliğimize yönelik hiçbir eyleme tevessül etmeye hiçbir terör örgütünün cesaret etmesine fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle, devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla, hem ülkemizin içinde hem sınırlarımızın ötesinde bize yönelebilecek nerede bir tehdit varsa hepsini bertaraf etmek için kararlı duruşumuzu ve mücadele irademizi her zaman devam ettireceğiz. Bu mücadelenin başarıyla sonuçlanacağına yürekten inanıyoruz."

- Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik operasyon

Tunceli'nin Munzur Vadisi'nde bir mağarada sıkıştırılan ve 9 gündür sağ yakalanmaları için güvenlik güçlerince ikna edilmeye çalışılan terörist gruba ilişkin bir soru üzerine de Ersoy, şu bilgileri paylaştı:

"Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da açıkladığı gibi abluka altındalar ve mağaranın içerisindeler. Çok geniş ve büyük bir mağara. Evlatlarımıza bir zarar gelmemesi için çok ihtiyatlı ve dikkatli gidiyoruz. Kaçma ihtimalleri ya da başka bir tarafa sızma ihtimalleri olan bir durum söz konusu olmadığı için acele etmeden ve tek bir evladımızın burnu kanamadan bu işi tamamlamak istiyoruz."

- "Operasyon devam ediyor"

Orgeneral Çetin de "Operasyon devam ediyor, sonucunu operasyon bitince açıklarız." dedi.

Terörle mücadeleye değinen Vali Memiş de "Erzurum asayiş olayları açısından diğer illerle mukayese edildiğinde hakikaten şükürler olsun iyi durumdayız. Terörle mücadele açısından son derece iyi durumdayız. Arkadaşlarımız sürekli alandalar. Kahraman jandarmamız ve polisimiz son derece uyumlu ve çok iyi koordine olmuş şekilde görevlerinin başındalar." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'daki yönetimin terörle mücadeledeki kararlı tutumumun kendilerine ve sahaya yansıdığına işaret eden Memiş, "Bu kararlı tutumun nöbetteki askerimiz ve polisimize kadar yansıdığını ifade etmek isterim." diye konuştu.

Ziyarete, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bekir Uzun, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile çok sayıda komutan katıldı.

Ersoy, valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle İl Emniyet Müdürü Aslan'ı makamında ziyaret etti.