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Acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor! İsyan eden aileler HDP önünde

Çocukları HDP tarafından terör örgütü PKK'ya verildiğini belirten ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki büyüyerek devam ediyor. O eyleme bugün 3 aile daha katıldı.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:30
Acılı ailelerin evlat nöbeti sürüyor! İsyan eden aileler HDP önünde

HDP kanalı ile dağa götürülen oğlunu yaptığı eylemle teröristlerin elinden alan Hacire Akar ile başlayan tepki eylemleri çığ gibi büyüyor. Hacire Akar’ın oğlunu teröristlerden kurtarması çocukları dağda olan diğer ailelere örnek oldu. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP önünde eylem yapmaya başladı.

Bu sabah erken saatlerde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde ‘evlat nöbeti’ tutan ailelere yenleri eklendi. Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 3 aile, evlatları geri gelene kadar nöbet tutacaklarını ifade ederek eyleme başladı. Böylece ‘evlat nöbeti’ tutan ailelerin sayısı 8’e ulaştı.

"Ya oğlum gelecek ya ölümüm çıkacak"

Oturma eylemi başlatan 53 yaşındaki Celil Bektaş, oğlunun 4 ay önce kaybolduğunu ve en son HDP Diyarbakır İl Binasında görüldüğünü söyledi. Acılı baba Bektaş, "Benim oğlum gelmeyene kadar ölüm de kalksa buradan ayrılmayacağım. Ben eylem yapmıyorum, ölüm orucuna giriyorum. Siyasi parti nasıl kepengini indirir, bu parti madem kepenk indirdiyse bundan sonra kimse bu partiye gelmesin artık. Allah belasını kim götürmüşse, kim sebep olmuşsa, ya oğlum gelecek ya ölüm çıkacak" dedi.

Celil Bektaş, oğlunun ortadan kaybolmasının ardından eşi Hediye Bektaş'ın hastalandığını ve bugüne kadar hastanede tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:30
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. diyarbakır
  4. PKK

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