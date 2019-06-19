Evlat katili baba, cinayetten ve uyuşturucu madde yetiştirmekten adliyeye sevk edildi

Karabük’te bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği için tartıştığı oğlunu öldüren evlat katili baba adliyeye sevk edildi.

Dün akşam üzeri Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana gelen olayda Ali G., KPSS’yi kazanamadığı için kendini eve kapatan ve bilgisayar başında fazla zaman harcadığını düşündüğü oğlu Emirhan Gün (26) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada oğlunun eline aldığı bıçakla babasını tehdit ettiği sırada, bıçağı oğlunun elinden alan baba Ali Gün, öfkeyle oğluna savurdu. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emirhan Gün komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan üniversite mezunu yaralı genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

‘Evin balkonunda saksılara dikilmiş hint keneviri bulundu’

Edinilen bilgiye göre, Baba Ali Gün’ün daha önce cezaevine girip çıktığı veolay yeri ekiplerinin yaptığı incelemede evin balkonunda saksılara dikilmiş hint keneviri ele geçirildiği öğrenildi.

Cinayetten ve uyuşturucu madde yetiştirmekten dolayı hakkında işlem başlatılan evlat katili baba sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. ’Pişman mısın?’ sorusunu sorulması üzerine ‘çekmeyin’ diyen zanlı yüzünü kapatarak ağladı.