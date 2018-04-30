Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:22
Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatlarıyla katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş üzerindeki ailelerin taleplerini karşılayabilmek için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmaları tamamlayan Bakanlık Evlat Edinme Yönergesi'ni yürürlükten kaldırdı. Böylelikle "evlat edinme uygulamalarında, evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek aile arasında en fazla 40 yaş fark olması gerekir." hükmü de tarihe karışmış oldu.

Sınırlama, özellikle 40'lı yaşlardaki bir ailenin, bebek evlat edinmek istemesi durumunda ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyordu.

Ailelerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlık, söz konusu uygulamaya son vererek, kapsamlı sosyal incelemeler sonucunda alınacak kararla 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı.

Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.

40 yaş uygulamasının kaldırılmasına yönelik düzenlemenin yansıyacağı yönetmeliğin yakın zamanda yayınlanması planlanıyor.

Yönetmelikle evlat edinen ailelerin periyodik bir şekilde takip edilmesine yönelik düzenlemenin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile istihdam edilen personel, belli dönemlerde evlat edinen aileleri ziyaret edecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının verilerine göre, halihazırda evlat edinme sırasında bekleyen bin 900 civarında aile bulunuyor.

Ailelere, bekleme süresi daha uzun olan evlat edinme yöntemi yerine koruyucu aile olma seçeneği de sunuluyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:22
  1. evlat edinme
  2. yaş sınırı
  3. aile ve sosyal politikalar bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vampir Batı
    1. Vampir Batı
    2. ABD'nin kuklası Selman'dan skandal..
    3. İçişleri Bakanlığı: 23 terörist...
    4. ‘Bedelli askerlik gündemimizde yok’
    5. Eski havacı albaylara operasyon! 25..
    6. Bir haftada 23 terörist öldürüldü
    7. Mısırlı akademisyen uyardı! Türkiye...
    8. İran'da akıllara durgunluk veren olay!..
    9. Adana'da trafik kazası: 10 kişi yaralı
    10. Borsa haftaya nasıl başladı?
    11. Çeyrek altın fiyatı haftaya nasıl..
    12. Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar..
    13. Evlat edinmede "40 yaş" sınırı kalktı
    14. İhracat rakamları belli oldu!
    15. ‘‘Üniversitede PKK istemiyoruz’’ diyen..
    16. Ankara’da 1 Mayıs’ta bazı yollar..
    17. Katil İsrail 3 Filistin..
    18. Bahaneyi buldu! Kılıçdaroğlu bakın..
    19. Şarkıcı'ya büyük şok! Müebbet hapis..
    20. Kılıçdaroğlu: Adayımız CHP'li..
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı