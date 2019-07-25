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Evlat acısını umuda dönüştürdü

Adana'da 6 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu kanserden kaybeden Kemal Yücel, lösemi hastalığına dikkati çekmek için "Her Pedal Bir Umut Olsun Projesi" kapsamında, bisikletle hedeflediği 10 bin kilometrelik turda Elazığ'a ulaştı- Kök hücre bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak için 12 Haziran'da başlayan bisiklet yolculuğunda 24 ili geride bırakıp 7 bin kilometre yol kateden Yücel'in hedefi, turu 29 Temmuz'da Adana'da tamamlamak- Yücel:- "Evlat acısını umuda dönüştürebilmek için bir kampanya içine girdim. Acımı umuda dönüştürdüm. İnsanlara kök hücre bağışının önemini anlatıyorum. Başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın istiyorum"

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
Evlat acısını umuda dönüştürdü

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Adana'da 6 yıl önce 6 yaşındaki oğlunu kanserden kaybeden Kemal Yücel, lösemi hastalığına dikkati çekmek için bisikletle başlattığı Türkiye turunda Elazığ'a ulaştı.

Oğlu Ali Utku Yücel'i beyin kanserinden kaybeden Yücel, acısını kalbine gömerek, Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kurdu.

Yaygın görülen lösemi hastalığıyla mücadele eden çocuklardan etkilenen ve onların hayata tutunabilmesi için kampanyalar düzenleyen Yücel, son olarak, lösemi hastalığına dikkati çekmek için "Her Pedal Bir Umut Olsun Projesi"ni hayata geçirdi.

Yaşamını lösemi ile mücadele eden çocuklara adayan Yücel, proje kapsamında 12 Haziran'da Adana'dan başlattığı 10 bin kilometrelik bisiklet turunda, 24 ili geride bırakıp 7 bin kilometre yol katederek Elazığ'a geldi.

Yücel'in hedefi, turu 10 bin kilometre ile 29 Temmuz'da Adana'da tamamlamak.

- "Acımı umuda dönüştürdüm"

Kemal Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu 6 yaşında beyin tümöründen kaybettiğini, oğlunun, organlarıyla 5 çocuğa umut olduğunu söyledi.

Çocukların hastanelerde yaşam mücadelesi vermesini değil, parklarda oyun oynamasını istediğini anlatan Yücel, "Hastanelerde hayata tutunmak için çaresizce bekleyen çocuklarımız var. Oğlum için de bir yaşam mücadelesine girdik ama bu mücadeleyi kaybettik. Bunalımdan çıkabilmek, evlat acısını umuda dönüştürebilmek için bir kampanya içine girdim. Acımı umuda dönüştürdüm. Hayatımı çocuklara adadım." dedi.

- "Başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın istiyorum"

Yücel, hastanelerdeki çocukları ziyaret edip onları mutlu edebilmek için çalıştığını dile getirerek, "Ölen çocukları görünce dayanamadım ve bisikletimle Türkiye turuna çıktım. Bu turda insanlara kök hücre bağışının önemini anlatıyorum. Başka anne babalar da benim gibi evlat acısı yaşamasın istiyorum." diye konuştu.

Kök hücre bağışı konusunda toplumsal bilimci artırmayı hedeflediğini anlatan Yücel, şehir şehir gezerek, her insanla temas kurmaya çalıştığını aktardı.

- "Kampanyalarla yapılan kan bağışlarında eşleşmeler çıktı"

Yücel, "Sadece il merkezleri değil yol güzergahında bulunan ilçe ve köylere de uğruyorum. İnsanlarla görüşerek kök hücre bağışının ne olduğunu, nasıl yapıldığını, hasta çocukların çaresizliğini, umutlarının dışarıdaki insanlarda, sağlıklı bireylerde olduğunu anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar 7 bin kilometre pedal çevirdiğini, hedefinin 10 bin kilometreyi tamamlamak olduğunu anlatan Yücel, bu hedefe ulaşana kadar yolculuğunun süreceğini vurguladı.

Daha önce Adana'dan İstanbul'a kadar pedal çevirdiğini, şimdi ise Türkiye turu yaptığını ifade eden Yücel, "Yaptığım kampanyalarla yapılan kan bağışlarında eşleşmeler çıktı. Sevindirici bir haberdi benim için. Bunun daha da yaygınlaşması için bu yıl da bu etkinliği sürdürdüm. Şimdiye kadar 8 bine yakın insanla temas kurdum. 29 Temmuz'da finali Adana'da yapacağım inşallah." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:01
  1. Elazığ
  2. lösemi
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