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Evladının eziyetlerini gözyaşlarıyla anlattı

Adana'da, anne ve babasını darbederek evi ateşe vermeye çalıştığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı- Şüphelinin gözyaşı döken annesi:- "Her gün bize saldırıyor. Bizi dövüyor, küfrediyor, ağlıyor kimseyi istemiyor. Kurban olayım beni kurtarın bu acıdan"

14 Aralık 2018 Cuma 11:06
Evladının eziyetlerini gözyaşlarıyla anlattı

ADANA (AA) - Adana'da, anne ve babasını darbederek evi ateşe vermeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'ndeki annesi Fatme E. (55) ve babası İbrahim E'yi (61) darbederek evlerini ateşe vermeye çalıştığı iddia edilen Burhan E. (27), polis ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Burhan E, Denizli Polis Merkezine götürüldü.

Anne Fatma E, gazetecilere gözyaşı dökerek yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söylediği oğlunun krize girdiği için evi dağıttığını anlattı.

Oğlunun kendisine tokat attığını söyleyen Fatma E, "Kolumdan çekti, ben ‘Anayım ben ana.’ dedim. Babasının boynundan sıktı, çocuk gibi iki defa kaldırdı yere indirdi. ‘Babanın kalbi var, böyle yapma.’ dedim. Her gün bize saldırıyor. Bizi dövüyor, küfrediyor, ağlıyor kimseyi istemiyor. Kurban olayım beni kurtarın bu acıdan." diye gözyaşı döktü.

Oğlunun sürekli kendilerinden para istediğini ve eziyet ettiğini anlatan Fatma E, "(Ya para vereceksin ya da seni öldüreceğim) diyor. Sürekli para istiyor, para veriyoruz ama boş. Arkasından gitsem yolda beni öldürür. Sonra eve geliyor neler yapıyor bize. Tedavi görsün istiyorum, insan olsun istiyorum. İnan burada kalsa bizi öldürür. Kim evladının kötülüğünü ister. Böyle yapıyor bizim canımız daha çok yakıyor." ifadesini kulandı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 11:06
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