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Evladını kaybetmiş bir babanın morg görevlisi isyanı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de doğumuna beş gün kala bebeğini, anne karnında geçirdiği rahatsızlık sonrası kaybeden Gökhan Özcan, cenaze işlemleri sırasında görevli memura isyanı ile gündem oldu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:14
Evladını kaybetmiş bir babanın morg görevlisi isyanı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de doğumuna beş gün kala bebeğini, anne karnında geçirdiği rahatsızlık sonrası kaybeden Gökhan Özcan, cenaze işlemleri sırasında görevli memura isyanı ile gündem oldu.


Yaşadıkları süreci anlatan Özcan, ”Bu bir ajitasyon ve şov değil bir babanın canının yanması 9 ay karnında çocuğunu taşıyan annenin feryadıdır” dedi. Sosyal Medya hesabı üzerinden yaşadıklarına isyan eden ve görevli morg çalışanının cezalandırılmasını isteyen Özcan, “Eşimin, çocuğun karnında hareketsiz olduğunu söylemesi üzerine Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine giriş yaptık. Çocuğumuzun anne karnında kalbinin durduğunu öğrendik" diye konuştu.


İddiaya göre Özcan, hastane morgundan kızının cansız bedenini almaya gittiğinde görev saatinde görevlinin yerinde olmadığını birkaç defa aranmasına rağmen ulaşılamaması sonrası bir temizlik görevlisinin kart okutması sonrası isimsiz halde morg kapılarında kızının cesedini aradıklarını ileri sürdü.



Morgda bütün cenazeleri görerek kendi cenazesine ulaştı


Özcan, "Morga indim,orada hiçbir yetkili yok. Birkaç temizlik görevlisi yardımı ile imamı arattık. Arşivci cesedi versin dediler. Başka bir görevli ile neden sonra morg kapılarını tek tek açtık. Beş yıl önce babamın cenazesinde de başkalarının cenazesini görerek kendi cenazeme ulaşmıştım. Kızımın cesedi elimde iken bir din görevlisi bana ‘neden 2-3 kez rahatsız ediyorsunuz ‘ gibi ithamda bulundu. Nereye şikayet edersen et diye de belirtti. Ölüye ve mesleğine saygısı olmayan din görevlisi hakkında gerekli işlemin yapılmasını istiyorum" dedi.



Eşi evrakta ölü gösterilmiş


Yaşanan dramatik süreç sonrası oluşan ağrısı sonrası doktora giden eşinin de evrakta ölü gösterilmiş olduğunu belirten Özcan, “Eşim ölü gösterilmiş, bunu da öğrendik. Serviste bulunan ebe ve hemşirelerin suçlanmasına gerek yok. Çocuğumun adı bileklikte yazıyor. Görevini yapmayan kişiler, kamu kurumlarından temizlenmeli” ifadelerini kullandı.



Hastane yönetimi ve görevli hemşirelere teşekkür etti


Yaşadıkları sürece destek olan hemşire ve hastane yönetimine teşekkür eden Özcan, “Bizimle birlikte görevli ebe ve hemşirelerde göz yaşı döktüler. Bize destek sundular. Hastane Başhekimine teşekkür ediyorum. Yaşadığım sıkıntılar sonrası yanına gittim. Toplantı halinde olmasına rağmen birim sorumlularını çağırarak gerekli incelemeleri başlattı" şeklinde konuştu.



Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada da, yaşanan olay sonrası birim müdürleri ile bir araya gelerek inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:14
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