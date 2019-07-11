"Evladımı görmeden 3 gün duramazdım, 3 yıl geçti"

KIRIKKALE (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında bir şehit veren, 3 gazisi bulunan Pilavcı ailesi, acıları ilk günkü gibi taze olmasına rağmen vatan için verdikleri mücadelenin gururunu taşıyor.

FETÖ üyelerinin darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Volkan Pilavcı, kardeşi Erkan, yeğeni Elif ve eniştesi Hacı Pilavcı, ellerindeki Türk bayraklarıyla darbecilere karşı durmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Beştepe'de helikopterden açılan ateş sonucu Volkan Pilavcı şehit, kardeşi, yeğeni ve eniştesi gazi oldu.

Şehit Volkan Pilavcı'nın babası Hikmet, annesi Neziha ve eşi Ümmügülsüm Pilavcı, vatan, demokrasi ve milli irade için verdikleri mücadelenin onurunu yaşıyor.

Darbecilerin açtığı ateş sonucu 1 oğlunu şehit veren, diğer oğlu ile torunu ve damadı gazi olan Neziha Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladını çok özlediğini, şehit olarak en büyük mertebeye ulaşan oğlunun acısının, hala dün gibi taze olduğunu söyledi.

Torunlarının, babalarını çok özlediğini, kendilerine her gün babalarını sorduğunu ifade eden Pilavcı, şöyle konuştu:



"O gece bizim düğünümüz vardı. 'Darbe oluyor' dediler. Biz bilmiyorduk darbe nedir, nasıl olacak. Babasını aramış 'baba biz sokaklara çıkıyoruz' demiş ve çıkmışlar. Ondan sonra evlatlarıma ulaşamadım. Saat 02.00'de torunumuz telefonu açtı. İki evladım da o gün vurulmuş. Hemen hastanelere gittik. Volkan'ın kimliği yokmuş üzerinde. Bir türlü bulamadık. Şehit evladımı sabaha karşı ancak bulabildik. Morgun önüne şehitlerin fotoğraflarını koymuşlar oradan tanıdık. O günü Allah bir daha yaşatmasın çok acı bir gündü. Hiç unutulmuyor."



Pilavcı, o hain gecede 2 oğlu ile 2 kızı, bir torunu ve damadının da sokaklarda olduğunu, bir evladının şehit, diğer oğluyla birlikte torununun ve damadının da gazi olduğunu ifade etti.



Gazi olan evladının vücudunda hala 60-70 şarapnel parçası olduğunu, çok sayıda ameliyat geçirdiğini anlatan Pilavcı, "Benim oğlum ailesine annesine, babasına, eşine ve çocuklarına çok düşkündü. Vatanını, milletini çok severdi. Allah buna layık gördü demek ki. Sürekli mezarına gidip ziyaret ediyoruz. Acısı hala aynı duruyor. Ayakta durmak zorundayız. Çok zor. Ben evladımı görmeden 3 gün duramazdım, 3 yıl geçti." diye konuştu.



Pilavcı, vatan hainleri için idam istediklerini, milletin evlatlarını annesiz, babasız, yetim bırakanların idam edilmesinin, acılarını bir nebze de olsa dindirebileceğini kaydetti.



- "Vatan sağ olsun"



Baba Pilavcı da evladının şehit olmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini, onu çok özlediğini dile getirdi.



Şehit babası olmanın gururunun çok büyük olduğunu ancak acısının da bir o kadar büyük olduğunu dile getiren Pilavcı, şöyle devam etti:



"O hain gecede, bir evladım şehit oldu, diğer evladımla birlikte torunum ve damadım da gazi oldu. Evladım, çevresinde çok sevilen ve sayılan biriydi. Vatan sağ olsun. Bizim vatanımız bir tane var. Elbette şehit de vereceğiz gazi de. Ama vatanımıza sahip çıkacağız. Vatansız millet olmaz, milletsiz de vatan olmaz. Bu hainliği yapanlara bu dünyada devlet hesap soracak, ahirette de Allah soracak. Biz hem bu dünyada hem de ahirette bunların cezalandırılacağını biliyoruz. Bu şekilde kendimizi avutuyoruz."



- "3 yıl geçti üzerinden hissettiğimiz acının tarifi yok"



Şehit Volkan Pilavcı'nın eşi Ümmügülsüm Pilavcı ise 15 Temmuz gecesi eşinin şehit olmadan önce balkondan insanlara, "Dışarı çıkın bugün uyuma vakti değil. Uyuma Ankara. Bugün uyursanız her gün uyursunuz" diyerek bağırdığını, mahallelinin dışarı çıkmasını istediğini ifade etti.



Eşinin son kez kapıdan çıkarken kendilerine baktığını ve "Allah'a emanet olun" dediğini aktaran Pilavcı, şöyle konuştu:



"O son bakışını hiç unutamıyorum. Ablasından bayrak almış. Saat 01.00 civarında ben aradım. 'İyiyiz, gidiyoruz Külliye'ye doğru' dedi. Sonra bir daha ulaşamadım. İlk vurulduğunda şehit olmuş. 3 yıl geçti üzerinden hissettiğimiz acının tarifi yok. Bu 3 yıl nasıl geçti, gelin onu bize sorun. Evlatlarım, babalarıyla olan çocukları görünce çok kötü oluyorlar. Mertebesi çok büyük, onu bilen insanlarız. Bu 3 yılda eşimin yokluğunu her anımda hissettim. Çok mükemmel bir insandı. Onun gibi kahramanları anlatmaya gerek yok zaten. 251 şehidimiz, binlerce gazimiz var. O gün onlar çıkmasaydı bu vatan çok kötü olurdu. Benim 2 evladım daha var, bir Volkan gitti ama arkasından binlerce Volkanlar büyüyor. Onlar bu vatanı koruyacaklar."

Pilavcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum, idamı getirsin. Bizim içimizi soğutmaz ama en azından vatan hainlerinin ettikleri yanına kalmasın. Ben eşimi gidip göremiyorum. Ben eşimin taşına toprağına sarılırken, o hainlerin aileleri gidiyor onları görebiliyorlar. Onlar da göremesinler. Benim çocuğum babasız yaşıyorsa onların çocukları da yaşasın. Yanlarına kar kalmasın." ifadelerini kullandı.