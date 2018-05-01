Evinizde kumaştan kolaylıkla yapabileceğiniz abajur tarifleri

MALZEMELER:

- 30 cm abajur teli

- 40 cm kumaş

- Yapışkanlı kağıt

- Bant

- Makas

YAPILIŞI:

Öncelikle elimizdeki abajur telinin ebatlarını kumaş üzerinde çizelim. Seçtiğimiz kumaşı telin ölçülerine göre keselim. İstediğimiz renk ve desendeki kumaşı da pense, yapıştırıcı ya da bant ile tel üzerine yapıştıralım.

Süsü seviyorsak kurdele veya kumaş parçalarını abajurun alt ve üst tabanlarına ilaveten yapıştırabiliriz.