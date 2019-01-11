0553 313 94 23

Evinin yıkılmasına dayanamayıp bayıldı

Çanakkale'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan evini yıktırmak istemeyen ev sahibi Rıdvan Ç, "Haberim olmadan evimi yıktırıyorlar. Tamam yıkım kararı çıktı da mağduriyetim, eşyalarım, evimin habersiz yıkılmasından dolayı mağdurum. Ben evimi yıktırmam." diye konuştu. Rıdvan Ç. evi yıkılırken bayıldı.

11 Ocak 2019 Cuma 20:12
Evinin yıkılmasına dayanamayıp bayıldı

Çanakkale'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkarılan evin sahiplerinin ekiplere karşı koyması üzerine olaya polis ve zabıta memurları müdahil oldu.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'ndeki Çetin Emeç Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. 2 yıl önce alınan yıkım kararı ev sahiplerine tebliğ edilip evin doğal gaz, elektrik ve suyu kesildi. Birinci katta oturanlar evi boşaltırken, ikinci kattaki aile ise başka bir eve çıktı ancak eşyaları boşaltmadı.

Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri, yıkım için iş makineleriyle iki katlı evin bulunduğu sokağa geldi. Evdeki eşyaların dışarıya çıkarıldığı sırada haberi alan Rıdvan Ç, annesi Hamiyet Ç ve kardeşi Kani Ç. duruma tepki gösterdi.

'Ben evimi yıktırmam'

Elinde tapu ve belgelerle balkona çıkan ve haberleri olmadan evinin yıktırıldığını öne süren Rıdvan Ç, "Haberim olmadan evimi yıktırıyorlar. Tamam yıkım kararı çıktı da mağduriyetim, eşyalarım, evimin habersiz yıkılmasından dolayı mağdurum. Ben evimi yıktırmam." şeklinde konuştu.

Evden çıkmamakta direnen kişi, polis ve zabıta eşliğinde balkondan indirildi. Aile, polis müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı. Bu sırada kısa süreli baygınlık geçiren Rıdvan Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşyaların belediye ekiplerince çıkarılmasının ardından ev, iş makineleriyle yıkıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:12
  1. Çanakkale
  2. Yıkım kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    1. Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    2. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    3. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    4. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    5. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    6. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    7. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    8. Futbol: Hazırlık maçı
    9. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    10. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    11. Karşıyaka’da sanatı sokağa taşıma..
    12. Türk Kızılayından Yemen'e gıda yardımı
    13. Evinin yıkılmasına dayanamayıp bayıldı
    14. Almanya'da Neonazilere bilgi veren..
    15. Fenerbahçe-AZ Alkmaar maçında gol..
    16. Türkiye Fotoğraf Yarışması başvurusu..
    17. Helikopteri çalıştırmaya çalışan feci..
    18. Fransa'ya yapılan uluslararası..
    19. Batman’da 600 yıllık Süleyman Han’ın..
    20. "Gençlik merkezlerimizi nicel ve..
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...