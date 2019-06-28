Evinin terasında ebabil kuşu buldu

Isparta’da kaldığı evin terasında takılmış vaziyette ebabil kuşu bulan üniversite öğrencisi genç, ev sahibiyle birlikte yorgun ve bitkin vaziyetteki kuşu kurtardıktan sonra gerekli tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Isparta Çünür Mahallesi’nde ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Yıldız, kaldığı evin terasına çıktığında terasta takılmış, yorgun ve bitkin vaziyette uçamayan bir kuş bulunduğunu fark etti. Ev sahipleriyle birlikte kuşu kurtaran Murat Yıldız, daha sonra yaptıkları araştırmada kuşun, Kur’an-ı Kerim’deki Fil Suresi’nin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrendi.

Buldukları kuşun nadir görülen bir tür olması sebebiyle durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildiren üniversite öğrencisi ve arkadaşı, daha sonra kafese koyarak getirdikleri ebabil kuşunu ilgili yerlere sevk edilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ebabil kuşu, DKMP ekiplerinin gerekli tedavi ve kontrolleri sonrasında doğaya salınacak.

“Terasta takılmış vaziyette bulduk, ev sahibimiz kurtardı”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan üniversite öğrencisi Yıldız, “Bunu kaldığımız evin terasında, takılmış vaziyette bulmuştuk. Hemen ev sahibini çağırdık, o da kurtardı sağ olsun. Biz de Orman Genel Müdürlüğü telefonunu aradık ve kuşa yardım etmeleri amacıyla buraya getirdik. Biz pek anlamıyorduk ama bulduğumuzda uçamıyordu. Uçurmayı denemedik, kaçmasın diye. Ama biraz nadir bir kuşmuş, kafese koyduk, yetkililer baksın diye buraya getirdik” dedi.

Yıldız ayrıca, başka kişilerin de kendisi gibi bir durumla karşılaştıklarında aynı davranışta bulunmalarını tavsiye etti.