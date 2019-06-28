0553 313 94 23

Evinin terasında ebabil kuşu buldu

Isparta’da kaldığı evin terasında takılmış vaziyette ebabil kuşu bulan üniversite öğrencisi genç, ev sahibiyle birlikte yorgun ve bitkin vaziyetteki kuşu kurtardıktan sonra gerekli tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.

28 Haziran 2019 Cuma 13:26
Evinin terasında ebabil kuşu buldu

Isparta’da kaldığı evin terasında takılmış vaziyette ebabil kuşu bulan üniversite öğrencisi genç, ev sahibiyle birlikte yorgun ve bitkin vaziyetteki kuşu kurtardıktan sonra gerekli tedavi ve bakımının yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6.Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Isparta Çünür Mahallesi’nde ikamet eden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Yıldız, kaldığı evin terasına çıktığında terasta takılmış, yorgun ve bitkin vaziyette uçamayan bir kuş bulunduğunu fark etti. Ev sahipleriyle birlikte kuşu kurtaran Murat Yıldız, daha sonra yaptıkları araştırmada kuşun, Kur’an-ı Kerim’deki Fil Suresi’nin anlattığı ve birçok dini hikayeye konu olan ebabil kuşu olduğunu öğrendi.


Buldukları kuşun nadir görülen bir tür olması sebebiyle durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildiren üniversite öğrencisi ve arkadaşı, daha sonra kafese koyarak getirdikleri ebabil kuşunu ilgili yerlere sevk edilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ebabil kuşu, DKMP ekiplerinin gerekli tedavi ve kontrolleri sonrasında doğaya salınacak.



“Terasta takılmış vaziyette bulduk, ev sahibimiz kurtardı”


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan üniversite öğrencisi Yıldız, “Bunu kaldığımız evin terasında, takılmış vaziyette bulmuştuk. Hemen ev sahibini çağırdık, o da kurtardı sağ olsun. Biz de Orman Genel Müdürlüğü telefonunu aradık ve kuşa yardım etmeleri amacıyla buraya getirdik. Biz pek anlamıyorduk ama bulduğumuzda uçamıyordu. Uçurmayı denemedik, kaçmasın diye. Ama biraz nadir bir kuşmuş, kafese koyduk, yetkililer baksın diye buraya getirdik” dedi.


Yıldız ayrıca, başka kişilerin de kendisi gibi bir durumla karşılaştıklarında aynı davranışta bulunmalarını tavsiye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, LASK Linz forması giyen Doğan Erdoğan’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi
    1. Trabzonspor, LASK Linz forması giyen..
    2. Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi
    3. ANALİZ - Afrika'ya dış müdahalenin..
    4. Hentbolun başarılı antrenörleri..
    5. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    6. Mide bulandıran hareket! Metin uca..
    7. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu..
    8. Tekirdağ'da Şarköy cemevi açıldı
    9. Sıfır Atık Projesi’nde Diyarbakır’daki..
    10. Başkan Öztürk, Yahyalı Spor Okulu’nu..
    11. Manavgat’ta binler ’Duman’la buluştu
    12. Yeni Malatyasporlu futbolcular..
    13. Galatasaray ortaokula nakil nasıl..
    14. Yaralı halde bulunan 138 yaban..
    15. Mimarsinan OSB ile Türk Telekom..
    16. Süs tavuğundan inşaat malzemesine..
    17. Havacılardan sıra dışı mezuniyet töreni
    18. Salihli’deki Galatasaraylılardan çift..
    19. Hükümlüler Selimiye Camisi'nin..
    20. Klasik araçlar Büyükçekmece’de
    21. Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik..
    22. Çarptığı aracın sürücüsünü öldüren..
    23. Yeteri Kadar Su İçmediğinizi Gösteren..
    24. Çin ve Rusya anlaştı! Doların belini kır
    25. Mardinli çocukları sevindirdi
    26. Anadolu Farm örgüt üyeleri vatandaşı..
    27. Kuzey Carolina'da uçak evin üstüne..
    28. Stratejik Planlama Bilgilendirme..
    29. Aras Kargo’dan sokak hayvanları için..
    30. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!