Evinin önünde baygın bulunan yabancı uyruklu kadın hastanede yaşamını yitirdi

Bolu’da, evinin önünde vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz olarak yatan Türkmenistan uyruklu Ovliyakulyyeva kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Darp yüzünden öldüğü tahmin edilen kadınla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyit Mahallesi Seyit Yolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yeni taşınan Türkmenistan uyruklu Oguljan Ovliyakulyyeva’yı (46) komşuları tarafıdnan evinin önünde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Ovliyakulyyeva’nın hayati durumundan endişe eden vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yerde hareketsiz duran kadını, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ovliyakulyyeva, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede, vücudunda herhangi bir kesik yada kurşun izi bulunmayan kadının, akciğerlerindeki iç kanama yüzünden öldüğü belirlendi.

Ovliyakulyyeva’nın şüpheli ölümü üzerine olayın yaşandığı eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri evde ve sokak üzerinde inceleme yaptı. Olay yerinde kadının ölümüyle ilgili bir delil bulabilmek için çevreyi didik didik arayan ekipler, herhangi bir delile rastlayamadı.

Bir yemek fabrikasında çalışan Ovliyakulyyeva’nın, işyerinden ayrıldıktan sonra saat 21.45 sıralarında servisle eve geldiği öğrenildi. Karısının hayatını kaybettiğinden haberi olmadığı iddia edilen eşi ise, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.