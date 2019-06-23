Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep soktu
Kahramanmaraş’ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.23 Haziran 2019 Pazar 19:46
Kahramanmaraş’ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.B.K (2) evinin önündeki bahçede oynadığı esnada sağ eli akrep soktu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Necip Fazıl Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen B.B.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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