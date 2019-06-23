Evinin bahçesinde oynayan çocuğu akrep soktu Kahramanmaraş’ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.

Kahramanmaraş’ta evinin önünde oyun oynayan 2 yaşındaki çocuğu akrep soktu.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.B.K (2) evinin önündeki bahçede oynadığı esnada sağ eli akrep soktu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Necip Fazıl Çocuk Hastanesi’ne sevk edilen B.B.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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