Evinin bahçesinde otururken, kafasına maganda kurşunuisabet etti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde evinin bahçesinde çocukları ile gece saatlerinde oturan kadının kafasına maganda kurşunu isabet etti. Tedavi altına alındığı hastanede kafasına 12 dikiş atılan Nurten Yavuz, magandalara sitem ederek, “Bu işin arkasını bırakmayacağım, ben ölmüş olabilirdim” dedi.

Olay, 4 Ağustos Pazar günü gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evli ve 3 çocuk annesi olan 55 yaşındaki Nurten Yavuz, cadde üzerinde bulunan evinin bahçesine çocukları ile sohbet etmek için çıktı. Yavuz, bahçede çocukları ile sohbet ederken, bir anda silah sesleri gelmeye başladı. Magandaların ateşlediği kurşunlardan birisi, bahçede branda altındaki sandalyede oturan Nurten Yavuz’un kafasına isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Nurten Yavuz’un kanlar içinde kaldığını gören çocukları büyük panik yaşadı. Nurten Yavuz, daha sonra şahsi araçları ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Yavuz’un kafasına 12 dikiş atıldı. Yapılan kontrollerde kurşunun Yavuz’un kafasını 2 milimetre ile sıyırdığı tespit edildi.

2 milimetre ile ölümden kurtulan kadın, magandaların yakalanmasını istiyor

Yavuz yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Evin bahçesinde bulunan kurşun çekirdeği olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere alındı. Kimliği belirsiz magandalardan şikayetçi olan Yavuz, şahısların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istediğini söyledi. Maganda kurşunu ile ölmekten 2 milimetre ile kurtulduğunu ifade eden Yavuz, kurşunun çocuklarına da isabet etmiş olabileceğini belirtti.

“Hastanede kafama 12 tane dikiş atıldı”

Olay anını anlatan Yavuz, “Çocuklarım ile birlikte evimizin bahçesinde oturuyorduk. Otururken bir patlama sesi geldi Ses ile birlikte kafam ayağıma kadar uyuştu. Bu sırada çocuklar panikle ellerini kafasının arasına aldılar. Ben ayağa kalktım, başımda bir karıncalanma oldu. Elimi başıma dokunduğumda kolumdan aşağı doğru bir sıcaklık geldi. Elimdeki kanı görünce, ‘Çocuklar ben vuruldum’ dedim. Sonra başörtümle tampon yapmaya çalıştım. Bu sırada çocuklar bir bez parçası bulup verdiler bana. O anda kendimden geçtim. Sonra beni 6 dakikada Kocaeli Devlet Hastanesine götürmüşler. 25 kilometrelik yolu dakikada gittik. Hastanede herkes büyük panik yaşadı. Hep beraber korktuk. Hastanede kafama 12 tane dikiş atıldı. Sonra taburcu edildim” dedi.

“Düğünlerdeki bu magandalık bitsin artık”

Yaralanmasına neden olan magandanın cezalandırılmasını istediğini belirtenNurten Yavuz, yetkililere seslenerek, “Kafamdaki 12 dikişle geziyorum. Bu olmasın, düğünlerde silah atılmasın. Benim şu anda bunu anlatmamın amacı da bu. Cemiyet yapıyorsanız, güzelce eğlenin. Düğün sahibi silah atılmasından korkuyorsa ekip istesin. Jandarma, polis ekipleri düğünü kontrol altına alsın. Olay yaşanmadan yarım saat önce kucağımda torunum vardı. Onları evlerine gönderdim. Göndermeseydim, kurşun kucağımdaki torunuma da isabet edebilirdi. Ben kalkıp eve gitseydim yerime oturan başka birinin kafasına da isabet edebilirdi. Düğünlerdeki bu magandalık bitsin artık. Ben yetkili yerlere başvuruda bulunup şikayetçi oldum. Şikayetimin de sonuna kadar peşindeyim. İnşallah kurşunun atıldığı silahın ruhsatı vardı. Silahın sahibi tespit edilirse tazminat davasına kadar bu işin arkasını bırakmayacağım. Ben ölmüş olabilirdim” diye konuştu.