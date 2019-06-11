Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çokyaşar Mahallesinde yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evde yapılan aramada fidan yetiştiriciliğinde kullanılan tüpler içerisinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

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