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Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

11 Haziran 2019 Salı 17:14
Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çokyaşar Mahallesinde yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evde yapılan aramada fidan yetiştiriciliğinde kullanılan tüpler içerisinde 38 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Kenevirler imha edilmek üzere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:14
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