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Evini zamanında alamayınca av tüfeğiyle emlakçıyı yaraladı

30 Nisan 2019 Salı 14:57
Evini zamanında alamayınca av tüfeğiyle emlakçıyı yaraladı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 63 yaşındaki bir kişi, satın aldığı evin zamanında teslim edilmediğini iddia ederek emlakçıyı av tüfeğiyle yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gayrimenkul danışmanlığı ve emlakçılık yapan H.K. (46), ofisine gelen 63 yaşındaki D.U. ile tartışmaya başladı.

Dışarı çıkan D.U, otomobilinden av tüfeğini alarak ofise döndü, av tüfeğiyle emlakçı H.K'yi ayaklarından yaraladı. Emlakçı, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan zanlı ise çevre esnafı tarafından yakalandı. Zanlı D.U, söz konusu adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

D.U. ifadesinde, H.K'ye 120 bin lira vererek satın aldığı evin kendisine belirtilen zamanda teslim edilmediğini öne sürdü.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 14:57
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