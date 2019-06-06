0553 313 94 23

Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da evini bastığı çifte pompalı tüfekle ateş açarak kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:38
Evini bastığı kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da evini bastığı çifte pompalı tüfekle ateş açarak kadını öldüren, kocasını ise yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Olay, dün merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Zeybekler Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, K.B. (34), uzaktan akraba olduğu 4 çocuk sahibi Cemal (63) ve Remziye (57) Bakımlı’nın ikamet ettiği eve geldi. Çiftin kapıyı açmasıyla yanındaki pompalı tüfekle ateş eden şahıs kaçtı. Silahlı saldırıda kadın olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Sese uyanan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cemal Bakımlı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından kadının cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracı tespit etti. Şüpheli, Kayseri’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.


Öte yandan olayda kullanılan tüfeğin de ele geçirildiği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güreşler nefes kesti
    1. Güreşler nefes kesti
    2. Sonradan engelli oldu, okçulukla..
    3. Dünyaca ünlü sahilde güvenlik atlı..
    4. Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la..
    6. Bayramda kırmızı peri bacalarına yoğun..
    7. Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı..
    8. Diyarbakır korkunç kaza! Çok sayıda..
    9. Hareketlerinden şüphelendikleri genç..
    10. Ordu Valiliğinden ‘Ekrem İmamoğlu’..
    11. Kavgada bıçaklanan adam hayatını..
    12. Dede ve torunu çalınan sosyal medya..
    13. Kırıkkale’de şüpheli ölüm
    14. Yazar Düz kitabını imzaladı
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    16. İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna..
    17. Diyarbakır’da tarihi mekanlar bayramda..
    18. Kaymakam Dundar ile Başkan Ensari,..
    19. İran'dan gündemi sarsan MOSSAD..
    20. Kavuncu’dan yoğun bayram mesaisi
    21. Youtube içerik yayın politikasını..
    22. Otomobilin üzerinde akıl almaz..
    23. Şile Saklıgöl’de çardağın çökmesiyle..
    24. Ova Çiftliğinde fayton ve at..
    25. İstanbul son anket sonuçları 23..
    26. Evini bastığı kadını öldüren, kocasını..
    27. Papa Francis, Putin ile görüşecek
    28. Rektör Çomaklı: “Araştırma Hastanesi..
    29. Açıklandı! Alanyaspor'da Erol Bulut..
    30. (Özel) LPG tanklarının son kullanım..
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    O ülkenin lideri kesin nişancı tüfeğiyle halka seslendi!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı