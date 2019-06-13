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Evini ateşe verirken kendisini de yaktı

Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini yakarken vücudunda ağır yanıklar oluşan, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen kişi hastaneye kaldırıldı

13 Haziran 2019 Perşembe 15:03
Evini ateşe verirken kendisini de yaktı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde benzin dökerek evini ateşe veren kişi, alevlerin üzerine sıçraması nedeniyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik Mahallesi'nde oturan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Savaş Ö. (44), benzin dökerek evini ateşe verdi.

Patlama da meydana gelen evdeki yangın sırasında alevler, Savaş Ö'nün üzerine de sıçradı.

Çevredekiler ilk müdahaleyi yaparak itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Savaş Ö. ise sağlık görevlilerince Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Bu kişi, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Savaş Ö'nün yaklaşık 4 yıl önce de evinde yangın çıkardığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:03
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