Diyarbakır’dapsikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, alkol alıp evini ateşe vererek intihar etmek istedi. Şahsın intihar girişimini komşuları önlerken, evde çıkan yangın nedeniyle maddi çapta hasar oluştu.

Olay, merkez Yenişehir ilçesinde Ofis semti Gevran Caddesi’nde bulunan Karakurt apartmanı 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir evde yalnız kalan ve psikolojik sorunları bulunan bir şahıs, aldığın alkolün de etkisiyle girdiği bunalım sonucunda intihar girişiminde bulunmak için oturduğu evi ateşe verdi.

Evden çıkan dumanı fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine 112 sağlık ve 110 itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, evini ateşe veren kişi yaralı olarak kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahısın hastanedeki tedavisi sürerken, olayı duyan diğer aile fertleri olay yerine gelerek fenalık geçirdi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.