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Evine yol olmadığı için battaniye ile ambulansa taşınıyor

BATMAN (İHA) – Batman’ın Sason ilçesi Yolüstü köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Ferzende Avunç, evine yol olmadığı için herhangi bir hastalıkta battaniyeye koyulup karga tulumba ambulansın bulunduğu yere taşınıyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 15:47
Evine yol olmadığı için battaniye ile ambulansa taşınıyor

BATMAN (İHA) – Batman’ın Sason ilçesi Yolüstü köyünde ikamet eden 73 yaşındaki Ferzende Avunç, evine yol olmadığı için herhangi bir hastalıkta battaniyeye koyulup karga tulumba ambulansın bulunduğu yere taşınıyor. Yaşı ilerlediği için hastalıklarla boğuşan Ferzende amca, yetkililerden evinin yolunun yapılması için yardım bekliyor.


Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde ikamet eden Ferzende Avunç, evine yol bulunmadığı için zor günler geçiriyor. Yaşına bağlı olarak birçok hastalıkla baş etmek zorunda kalan Avunç, acil bir durumda evinin önüne kadar ambulans gidemediği gerekçesiyle battaniyeye sarılıp köylüler tarafından ambulansa taşınıyor.


Yaşadığı zorluklarla ilgili konuşan Avunç, bir ayağının sakat ve kalp hastası olduğunu söyledi. Avunç, “Yaklaşık dokuz aydır yataktayım, yürüyemiyorum. Hastaneye gidip geliyorum. Her hafta dört beş adam gelip beni sedyeye koyup bir kilometre yolu taşıyıp getiriyorlar. Müracaat ettik yol yapılmadı. Dilekçe yazdık, keşif de geldi ama halen yol yapılmadı bize. İki saat en fazla bir günde yol yapılabilir bize bir gün olsun çok değil bir günde vallahi bize yol yapılır” dedi.



"Gücüm yetse kendim yaparım yolu"


Maddi imkanının olması halinde evinin yolunu kendisinin yapacağını kaydeden Avunç, “Benim gücüm yetse kendim yapardım bu yolu. Ben eskiden her yıl kürekle kazmayla kendim yapardım bu yolu. Ama şu an ben ölüyüm hiçbir şey yapamıyorum ne yapayım” diye konuştu.


Ferzende Avunç’un oğlu Cuma Avunç ise babasının kalp krizi geçirdiğini ve yaklaşık bir yıldır yatalak olduğunu söyledi. Cuma Avunç, “Ağabeyim rahmetli Nesip Avunç yedi ay yoğun bakımda yattı. Daha sonra vefat etti. Babam onun cenazesine bile gidemedi. Daha sonra oğlunun acısına dayanamadı kalp krizi geçirdi. Şu anda damar tıkanıklığı var. Anjiyo olması lazım. Çok zor değil taşlarla set yapılacak ve üstüne toprak atılacak hepsi bu. Gerekli yerlere başvurdum ama şu ana kadar maalesef yolumuz yapılmadı. Biz yetkililerden gereğinin yapılmasını arz ediyoruz” şeklinde konuştu.


Ferzende Avunç’un yeğeni Hamdin Avunç ise, amcasının hasta olduğunu ve arkadaşları ile hastalandığı zaman kendisini yola indirdiklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 15:47
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