0553 313 94 23

Evine ekmek getiren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı

Bursa’da aldığı ekmeği eşine vermek isteyen görme engelli komşularını bıçaklayan zanlının yargılanmasına başlandı.

28 Mayıs 2019 Salı 12:47
Evine ekmek getiren adamı eşinin gözü önünde bıçakladı

Bursa’da aldığı ekmeği eşine vermek isteyen görme engelli komşularını bıçaklayan zanlının yargılanmasına başlandı. Zanlının katılmadığı duruşmada müşteki yaşlı adam zanlıyı tanımadığını söyledi.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul’a (55) sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek’in (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kul hastanede tedavi altına alınırken zanlı Morçiçek ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olaydan sonra Morçiçek hakkında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanan Morçiçek ilk duruşmaya Adlı Tıp Kurumu’nda olduğu gerekçesi ile katılmazken mağdur olan Hüsamettin Kul ile eşi Selime Kul duruşmada hazır bulundu.


Olay, günü yaşananları anlatan Hüsamettin Kul, zanlıyı tanımadığını belirterek, "Ekmek aldım, eşime pencereden sepet sarkıtmasını söyleyip beklemeye başladım. Eşim sepeti sarkıtınca ekmeği içine koydum. Eşim sepeti yukarı çekerken bir anda biri bana saldırmaya başladı. Arkamdan saldırdığı için kim olduğunu anlamadım. Birden çok bıçak darbesi aldım daha sonra fenalaştım. Olanları tam olarak hatırlamıyorum ama bana saldırdığını öğrendiğim kişiyi tanımıyorum" dedi.


Duruşmada ifade veren Selime Kul ise eşine saldırı anını gördüğünü ifade ederek zanlının kendisini de tehdit ettiğini kaydetti. Selime Kul ifadesinde, "Eşimin sepete koyduğu ekmeği yukarı doğru çekerken zanlı kaldıkları apartmanın kapısından çıktı. Elinde bıçak vardı yüzünü kapatmıştı. Elindeki bıçağı görünce ne yapacak diye takip etmeye başladım. Önce sağa sola baktı sokakta kimse yoktu. Daha sonra eşime yaklaşarak elindeki bıçakla eşime vurmaya başladı. O anları gördüm ve şok geçirdim. Sadece pencereden ’İmdat, eşimi öldürecek eşimi kurtarın’ diye bağırdım. Benim sesimi duyan kahvede oturanlar çıkıp eşime baktı. Zanlı o sırada kaçarak evlerine girdi ve mutfaklarının penceresine çıktı. Elinde tiner ve bıçak vardı. Aşağıya bakarak ’Bırakmadınız ki onu bir de bu tinerle yakacaktım. İsterse eşi gelsin onu da öldürürüm. Sen dua et seni öldürmedim’ diyerek beni tehdit etmeye başladı. Daha sonra eşimi gelen ambulansla hastaneye götürdük. Zanlıyı tanıyorum ama daha önce hiç konuşmadım. Bizim karşı apartmanda oturuyorlar annesi ile merhabalaşırdık. Şikayetçiyim gereken cezayı almasını istiyorum" dedi.


Mahkeme heyeti duruşmayı zanlının akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi, zanlının savunmasının alınması ve tanıkların dinlenmesi için sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En Büyükler Listesinde Antalya’dan 6 Şirket
    1. En Büyükler Listesinde Antalya’dan 6..
    2. Şaşkına çeviren olay! Hastane müdürü..
    3. Ramazan davulcuları “Dünya Tütünsüz..
    4. Körfez’de trafik levhaları yenileniyor
    5. Bedelli askerlik ne zaman başlayacak?
    6. Yaz spor okulları açılıyor
    7. Apple’ı hackleyen çocuk hakkında karar..
    8. Başarılı sporculardan İl Müdürü..
    9. BTSO İstihdam Ofisi’nde 20’yi aşkın..
    10. 2019 Yılı Orman Yangınlarına Hazırlık..
    11. Gazikültür’den geçmişe ışık tutan..
    12. “Paylaştıkça daha fazlası” için..
    13. FETÖ’nün TSK yapılanmasında "müdür..
    14. Tayfun Korkut Süper Lig'e dönüyor!..
    15. Liposuction zayıflama yöntemi değildir
    16. Van’da acı bekleyiş dördüncü gününde
    17. Tatlı telaş
    18. Maltepe Küçükyalı’dahatlı minibüs..
    19. Kent Meydanın da ilk etkinlik gönül..
    20. “ Esaret” adlı film Erzurum’da..
    21. İmamoğlu’nda yollar kışa kadar..
    22. Hırsızlara davetiye çıkarmamak için..
    23. Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına..
    24. Kayseri Şehir Hastanesi Kalp Damar..
    25. ABD’de fırtınalar yüzünden 5 milyon..
    26. Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu
    27. Sıcaktan bunalan İstanbullular soluğu..
    28. Manisa Büyükşehir’in yaz spor..
    29. Sağlığı için 1.5 yılda 60 kilo verdi
    30. Ordu’da cinayet gibi kaza güvenlik..
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Ahmet Davutoğlu'nun yeni partiyi ne zaman kuracağı belli oldu
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı