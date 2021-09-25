  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Mahremiyet" rezaletinin baş aktörü Berfu Yenenler'in sicili de bozuk çıktı

Türkiye ve Azerbaycan'ı tehdit eden İranlı imamdan yeni açıklama! Azerbaycan'da gündem oldu

Hıncal Uluç'tan itiraf üstüne itiraf: O isme hiç oy vermedim, dostum İmamoğlu telefonlarımı açmıyor

Muhatabımız terörist başıdır diyenler bakın çözüm yolunu nasıl açıkladı!

Ve Cumhuriyet’ten beklenen haber geldi! Foyaları ortaya çıkınca o yalana sarıldılar

Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu

İranlı siyasetçiden Azerbaycan için skandal sözler!

Vatandaşlar isyanda! Ev sahiplerinden "pes" dedirten fırsatçılık

İmamoğlu'na ateş püskürdü: Beceriksizliğin faturasını bize kesiyorlar

24 saat içinde Yunanistan'a destek verdiler! Atina basını manşetlere taşıdı
Korona Virüs Evinden çıkamayan vatandaşlar ‘mobil ekiplerce’ aşılanıyor
Korona Virüs

Evinden çıkamayan vatandaşlar ‘mobil ekiplerce’ aşılanıyor

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen “evde aşılama” uygulaması aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:53:00 -
Evinden çıkamayan vatandaşlar ‘mobil ekiplerce’ aşılanıyor

İstanbul’da hastane ve aile sağlığı merkezlerinde sürdürülen aşılama çalışmalarının yanı sıra mobil aşı ekiplerince 65 yaş ve üstü vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor. Bu kapsamda Maltepe’de yaşayan ve evinden çıkamayan 78 yaşındaki Saime Rabia Erim’in 3. doz Kovid-19 aşısı, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki’nin de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette yapıldı. Kontrolleri yapılan ve aşı yaptırmaya engel bir durumu bulunmayan Erim’e, 3. doz aşısı uygulandı. “Ne kadar çok aşı olursak, düzenli aşı yaptırırsak Kovid-19’un bulaşma riskini de o derece azaltıyoruz” diyen Kaymakam Tiryaki, “Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde il ve ilçemizde de aşılama çalışmaları devam ediyor. Maltepe, İstanbul’un ilçeleri arasında aşılama oranında ön sıralarda geliyor. Ancak 3. doz aşılamada 65 yaş üzerine özellikle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Daha çok vatandaşımızı aşılamak istiyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay