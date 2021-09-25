Evinden çıkamayan vatandaşlar ‘mobil ekiplerce’ aşılanıyor

İstanbul’da hastane ve aile sağlığı merkezlerinde sürdürülen aşılama çalışmalarının yanı sıra mobil aşı ekiplerince 65 yaş ve üstü vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor. Bu kapsamda Maltepe’de yaşayan ve evinden çıkamayan 78 yaşındaki Saime Rabia Erim’in 3. doz Kovid-19 aşısı, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki’nin de katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette yapıldı. Kontrolleri yapılan ve aşı yaptırmaya engel bir durumu bulunmayan Erim’e, 3. doz aşısı uygulandı. “Ne kadar çok aşı olursak, düzenli aşı yaptırırsak Kovid-19’un bulaşma riskini de o derece azaltıyoruz” diyen Kaymakam Tiryaki, “Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde il ve ilçemizde de aşılama çalışmaları devam ediyor. Maltepe, İstanbul’un ilçeleri arasında aşılama oranında ön sıralarda geliyor. Ancak 3. doz aşılamada 65 yaş üzerine özellikle bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Daha çok vatandaşımızı aşılamak istiyoruz” diye konuştu.