0553 313 94 23

Evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:45
Evinde yangın çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde yangın çıkan kadın yaşamını yitirdi.

Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) Gölcük Mahallesi'ndeki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Kayacıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşlı kadının olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ömriye Kayacıoğlu'nun cenazesi Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangının henüz neden çıktığını bilmiyoruz. Sobadan veya elektrik kontağından olabileceği tahmin ediliyor. Bizler geldiğimizde Kayacıoğlu'nun hayatını kaybettiğini gördük." dedi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:45
  1. Ödemiş
  2. ölü
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı
    1. AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım..
    2. Alman paçavrasından camileri hedef..
    3. Erdoğan: "(Binali Yıldırım'ın..
    4. Binali Yıldırım'ın gözyaşları..
    5. Avcılar AK Parti belediye başkan adayı..
    6. Beykoz AK Parti belediye başkan adayı..
    7. İstanbul AK Parti ilçe belediye başkan..
    8. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir..
    9. Evinde yangın çıkan yaşlı kadın..
    10. Allah inancı başlı başına bir ilaç
    11. Perdeler nasıl temizlenir?
    12. Juventus, Ronaldo'nun golleriyle kazandı
    13. Erdoğan, yerel seçimlerde Beşiktaş'ta..
    14. AK Parti'nin İstanbul adayı Binali..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un 3..
    16. Emziren anneler karaciğerinize dikkat..
    17. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan..
    18. İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı 3..
    19. AK Parti, Şile'de İlhan Ocaklı,..
    20. Mars'a 2020'de gidecek olan Çin, uzaya..
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    CHP'li adaydan çok konuşulacak paylaşım! 'Ekrem İmam diye birini koymuşlar...'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Yahudiler yasakladı bizde baş tacı!
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!