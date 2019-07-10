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Evinde vahşice öldürülen emekli polisin failleri 14 yıl sonra yakalandı

Adıyaman’da başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun failleri 14 yıl sonra yakalandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
Evinde vahşice öldürülen emekli polisin failleri 14 yıl sonra yakalandı

Adıyaman’da başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun failleri 14 yıl sonra yakalandı.


26 Temmuz 2005 tarihinde Gölbaşı ilçesi Kutlar Mahallesi Asfalt Sokak’ta ikamet eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden emekli Seydi Vakkas Gültekin, evinde ölü bulunmuştu. Başından 17 bıçak darbesi ile öldürülen emekli polis memurunun katil zanlısının yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalara rağmen katil zanlısı yakalanamadı. Olaydan 14 yıl sonra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince özel ekip kuruldu. Özel ekip, faili meçhul olayın aydınlatılması için çalışmalar yaptı. Yapılan 8 aylık teknik takipler ve çalışmalar sonucunda Gaziantep, Malatya, Antalya’da ikamet eden Mehmet Seymen, Ali Ç., Yılmaz E. ve Burhan Ç.’nin kaldığı adreslere operasyon düzenlendi. Özel ekibin yapmış olduğu operasyonla yakalanarak gözaltına alınan 4 şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek burada sorguya alındı. İşlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gölbaşı Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Mehmet Seymen, emekli polis memuru Seydi Vakkas Gültekin’i öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ali Ç., Yılmaz E. ve Burhan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Para için öldürdü iddiası


Emekli polis memuru Seydi Vakkas Gültekin’in aldığı emekli tazminatı sonrası Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine döndüğü ve burada katil zanlısı Mehmet Seymen ile sık sık zaman geçirdiği öğrenildi. Katil zanlısı Mehmet Seymen’in cinayetten önce emekli tazminatından haberdar olduğu ve bahse konu parayı almak için Seydi Vakkas Gültekin’in yanına gidip, yanında getirdiği bıçak ile Gültekin’i başından 17 kez bıçakladığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:57
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