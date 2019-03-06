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Evinde uyuya kalan adam kenti karıştırdı!

Adıyaman’da, gündüz saatlerinde evde uykuya kalan adamdan haber alamayan yakınların polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:51
Evinde uyuya kalan adam kenti karıştırdı!

Adıyaman’da, gündüz saatlerinde evde uykuya kalan adamdan haber alamayan yakınlarının polis ve itfaiye ekiplerine haber vermesi ekipleri harekete geçirdi.

 

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi Adıyaman İtfaiyesi yakınlarında 3 katlı bir binanın 3.katında ikamet eden Mehmet B., evde uyuya kalınca yakınları kendisinden haber alamadı. Mehmet B’nin sağlık durumundan endişe eden yakınları durumu itfaiye ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri pencereye merdiven uzattığı esnada uykudan kalkan Mehmet B., kapıyı açtı. Uykusunun oldukça ağır olduğunu belirten Mehmet B., kapı çalınma sesinin ve kendisine seslenenleri duymadığını belirtti. Durum üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılarak normale döndü.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:51
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