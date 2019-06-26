Evinde uyuşturucu madde ile yakalandı Samsun’da evinde uyuşturucu medde ele geçirilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da evinde uyuşturucu medde ele geçirilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı ve ikamette uyuşturucu madde kullandırdığı bilgisi edinilen T.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. T.A.’nın üzerinde yapılan aramada 5,12 gram, ikametinde ise 48,40 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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