Evinde uyuşturucu hap ele geçen şahsa adli kontrol Samsun’da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da evinde yapılan aramada bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçen bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.U.’nun evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada bin 624 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Olayla ilgili S.U., "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.U. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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